«الكابتن» ميثاء تستعد لـ «التحليق» عن بُعد بأول طلعة جوية

المصدر: محمد عبدالعاطي - دبي

نجحت المهندسة ميثاء النعيمي، أخصائي نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي، في الحصول على رخصة طيران لطائرة من دون طيار للتصوير ثلاثي الأبعاد، من قبل هيئة الطيران المدني، لتصبح أول إماراتية تحصل على مسمى كابتن لهذا النوع من الطائرات في دبي.

وكشفت الكابتن ميثاء لـ«الإمارات اليوم» عن أنها ستقوم بأول طلعة جوية، وستقود أول طائرة من دون طيار الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن حلم الحصول على هذه الرخصة راودها منذ عامين، وحققت حلمها في الحصول عليها في المدى الزمني الذي حددته لنفسها.

وأضافت ميثاء، المتخرجة في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات، أنها خضعت لدورة تدريبية مؤهلة، بعدها خاضت الاختبار، واجتازته بتفوق.

وذكرت أن مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي، الذي تعمل به، اتخذ قراراً بتجهيز فريق داخلي للقيام بمهام توفير البيانات الجغرافية والصور الجوية، بدلاً من الاستعانة بشركة خارجية، وأصبحت ضمن هذا الفريق.

من جانبها، قالت مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية في البلدية، مريم المهيري، إن البلدية قامت بدعم وتدريب ميثاء النعيمي، تجسيداً لحرصها على تطوير مهارات كوادرها في مختلف المجالات، واستراتيجيتها الرامية إلى صقل تلك المهارات وتنميتها، بهدف الوصول إلى الأهداف والإنجازات المتميزة على مستوى الدولة.

وأضافت أن «تنمية مواهب الموظفين في البلدية من أهم الأولويات التي نحرص باستمرار على تطبيقها وتجسيدها على أرض الواقع، من خلال توفير البيئة الداعمة التي تعينهم على رفع مستوى أدائها لتقديم الأفضل، ما ينعكس على رفع جودة الخدمات التي تقدمها البلدية للمجتمع»، مشيرة إلى أنه يتم في البلدية وضع الأسس لتوفير البيانات المكانية والخرائط للجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والأفراد في إمارة دبي، إلى جانب استخدام أحدث التقنيات في جمع البيانات المكانية وتطويرها، وتدقيقها، وحفظها وتحليلها، وجعلها متاحة لصناع القرار.

وأوضحت المهيري أن ميثاء ستتمكن من استخدام طائرة التصوير التخصصية التي تملكها البلدية، والمزودة بكاميرات ذات معايير تقنية متطورة في مجال إنتاج خرائط ثلاثية الأبعاد، لافتة إلى أنها خضعت لنوعين من التدريب، أحدهما عن معايير تشغيل الطائرة وكيفية التحكم بها عن بعد، والآخر عن كيفية استخدام تقنية التصوير ثلاثي الأبعاد.

ميثاء النعيمي:

«حلم الحصول على هذه الرخصة راودني منذ عامين، ونجحت في تحقيقه خلال المدى الزمني الذي حددته».