«المخلص فيليب».. الأمير يعتذر بشدة

المصدر: لندن - رويترز

عبر الأمير فيليب (97 عاماً) زوج الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، عن «أسفه الشديد» في رسالة لامرأة تعرضت لإصابة في حادث وقع مع السيارة التي كان يقودها هذا الشهر.

وذكر الأمير في الخطاب الذي نشرته صحيفة «صنداي ميرور» أنه يتمنّى لإيما فيرويذر «الشفاء العاجل من تلك التجربة العصيبة».

ووقّع الأمير الاعتذار بـ«المخلص.. فيليب». وجاءت الرسالة بعد تعرض العائلة المالكة لانتقادات بسبب ردّ فعلها على الحادث. كما تلقّى فيليب تحذيراً من الشرطة بسبب القيادة دون ربط حزام الأمان بعد يومين من الحادث.

ونجا الأمير من الحادث دون إصابات عندما انقلبت السيارة التي يقودها من طراز لاند روفر، بعد اصطدامها بسيارة كيا كانت تقل فيرويذر في 17 الجاري في نورفوك بشرق إنجلترا.

وأصيبت فيرويذر (46 عاماً) بكسر في المعصم، فيما أصيبت قائدة السيارة التي كانت تحمل رضيعاً بجروح قطعية في الركبة.

وقال الأمير فيليب في الرسالة «أودّ أن تعلمي أنني آسف بشدة بسبب الحادث».