«أمنية» تحقق أمنية ليث وتجمعه بشخصيات «افتح يا سمسم»

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

حققت مؤسسة «تحقيق أمنية»، بالتعاون مع مؤسسة «بداية»، أمنية الطفل ليث (سبع سنوات)، في لقاء شخصيات البرنامج الكرتوني «افتح يا سمسم».

وكانت المديرة التنفيذية لمؤسسة «بداية»، كايرو عرفات، مع فريق تصوير برنامج «افتح يا سمسم»، والرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» هاني الزبيدي، ومديرة الأمنيات في مكتب المؤسسة في دبي، سمر الصيداوي، في استقبال الطفل ليث وعائلته، لدى وصولهم إلى استوديوهات التصوير في أبوظبي.

وقضى ليث وقتاً سعيداً، من خلال قضاء يوم كامل في اللعب مع الأطفال المشاركين في تسجيل حلقة من حلقات «افتح يا سمسم»، ثم ذهب الجميع إلى «حيّ سمسم»، لتمكين ليث من تحقيق أمنيته بلقاء شخصيات البرنامج، وقضاء وقت ممتع في اللعب مع شخصية (ألمو) المفضّلة لديه.

من ناحيته، توجّه هاني الزبيدي، بالشكر إلى «بداية»، والعاملين في برنامج «افتح يا سمسم» على جهودهم المبذولة وتعاونهم الكريم لتحقيق أمنية ليث، التي أسهمت في غمر قلبه بالسعادة، ومنحته أروع الذكريات التي سيحملها معه على المدى البعيد.

من جانبها، أشادت كايرو عرفات، بالجهود الإنسانية النبيلة التي تقدمها مؤسسة «تحقيق أمنية»، على رأسها حرم سموّ الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السموّ رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري للمؤسسة، التي تسهم في إدخال الفرح والسعادة على قلوب الأطفال المصابين بأمراض خطيرة، لرفع روحهم المعنوية والتخفيف من معاناتهم مع المرض، مؤكدة أن مؤسسة «بداية» ستكون على الدوام من أوائل المتعاونين في مجال الإسهام في تعزيز مشاعر السعادة والأمل في قلوب جميع أفراد المجتمع.