«شو تشو دبي».. تجربة استثنائية في الشتاء

المصدر: الامارات اليوم

أعلن مطعم «شو تشو»، وجهة المأكولات اليابانية العصرية في دبي، عن دعوة ضيوفه لتجربة متكاملة وساحرة تتيح لهم الاسترخاء بعيداً عن صخب المدينة، والاستمتاع بالإطلالة الساحرة على أفق دبي الخلّاب.

ويعد مطعم «شو تشو» وجهة مثالية للراغبين في الاسترخاء والتسلية في ملاذ هادئ خلال عطلة نهاية الاسبوع أو بعد يوم عمل حافل، حيث تجتمع الإطلالة المدهشة مع أشهى النكهات اليابانية التقليدية.

ويقدم المطعم الفريد من موقعه الاستثنائي في «منتجع شاطئ دبي مارين»، مجموعة من العروض المسائية طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أمسية الثمانينات المشهورة يوم الأحد، وأمسيات عروض الاثنين غير المحدودة، وليلة السيدات الخاصة يوم الأربعاء، ووجبات برانش يوم الجمعة.