المصدر: الامارات اليوم

يخطف منتجع والدورف أستوريا دبي بالم جميرا الأضواء مع مفهوم برانش لم يسبق له مثيل تحت عنوان «برانش والدورف أستوريا الاستثنائي».

يقام برانش كل يوم جمعة من الساعة 1 ظهراً إلى 4 بعد الظهر، ويتحول مطعم ميزاري المحبوب في المنتجع إلى وجهة مميزة حافلة بالمفاجآت المبهرة والأجواء الترفيهية، مع خدمة طاولات تفاعلية وتشكيلة فريدة من الأطباق الشهية، بما يضمن تجربة مليئة بالمتعة والتشويق لجميع أفراد العائلة.

ويمتّع الضيوف أنظارهم بالعروض الفنية الجميلة، فيما يتفاعل الطهاة مع الطاولات عند تحضير وجبات صغيرة من الباستا بالكمأة في خلاّطات الكوكتيل، وتوصيل حلويات مذهلة بالمحار في عربة يد ليتم تحضيرها وتقديمها مباشرة على الطاولة.