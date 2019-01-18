«باونتي بيتس».. الصحي والجديد في دبي

المصدر: الامارات اليوم

افتتح مطعم «باونتي بيتس» أبوابه في فندق لو ميريديان الميناء السياحي الشهر الفائت مقدماً مفهوماً جديداً يقوم على الجمع ما بين الطعام الصحي والنكهات الشهية، وتوفير مأكولات محضرة من عناصر طازجة مستدامة، حيث يقدم مأكولات 100% خالية من الغلوتين، فكل طبق من بين الأطباق الـ70 على قائمة الطعام خالٍ تماماً من الغلوتين، فضلاً عن خيارات أخرى تخلو من مشتقات الحليب والمكسرات والمحار، مخصصة للأشخاص الذين يعانون الحساسية تجاه هذه المكونات.

كما سيجد النباتيون على القائمة أكثر من 30 طبقاً شهياً من عناصر نباتية، مثل برجر Organic Black Bean Vurger وأومليت Son of a Chick، وتشيزكيك جوز الهند والكراميل. وقد تولى الشيف تشانديكا راتناياكا اختيار وتحضير كل طبق بعناية، لضمان أن تخلو المكونات من الغلوتين.