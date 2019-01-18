مستحضر سائل وخالٍ من اللمعة للشفاه

المصدر: الامارات اليوم

تقوم Dolce&Gabbana Beauty بإطلاق تركيبة جديدة من ألوان الشفاه مضمّنة في توضيب فريد مزيّن بنمط وردة: Dolcissimo.

يقوم Dolcissimo بتعزيز إرهافك إلى أقصى حدّ، وهو الإكسسوار المُطلق لتزيين الشفاه بلون كثيف وطويل الأمد خالٍ من اللمعيّة، ما يخلق بشكلٍ فوري إطلالة ساحرة.

المستحضر

تركيبة جاهزة لكلّ يوم، أحمر شفاه يرافقكِ إلى كلّ مكان: ينزلق Dolcissimo كسائل، ثمّ يتحوّل بإرهاف إلى لمسة نهائية مخمليّة كثيفة وخالية من اللمعيّة على الشفاه. لا نشهد أي تكتّل أو جفاف، ولا حاجة للعناء مع هذه التركيبة الابتكاريّة التي تجمع بين الأسلوب والإحساس: راحة ونتيجة طويلة الأمد.

التركيبة

تركيبة شديدة الإرهاف تمنح نتائج فوريّة وموثوقة.

توفّر التركيبة الثمينة والمركّزة بالزيت شعوراً فريداً كبشرة ثانية على الشفاه: فإنّ تركيبة Dolcissimo خفيفة وتمنح إحساساً فريداً ومخمليّاً.

إنّها سهلة الاستعمال بفضل أداة التطبيق المصمّمة على شكل «رجل الظبي»: تنزلق التركيبة الغنيّة من دون عناء وبوفرة بلمسة واحدة. ويضمن توافق العناصر اللونية الكثيفة ثبات كثافة اللمسة النهائية الخالية من اللمعيّة لمدّة 8 ساعات.