قطع لحم الضأن على طريقة الشيف علي فؤاد من مطعم «النافورة»

المصدر: الامارات اليوم

المكونات:

4 قطع من لحم الضأن للشخص الواحد. تحتاج كل قطعة من لحم الضأن ما يلي:

ملعقة صغيرة واحدة من التوابل السبعة.

ملعقة صغيرة واحدة من الملح.

ملعقة كبيرة واحدة من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة واحدة من معجون الفليفلة الحارة.

5 غرامات من الأوريجانو.

بضعة فروع من إكليل الجبل لإضافة النكهة.

التحضير:

1) يُنظف صدر الضأن ويُقطع إلى قطع.

2) تُمزج التوابل السبعة مع الملح وزيت الذرة ومعجون الفليفلة الحارة والأوريجانو وفروع إكليل الجبل.

3) يُنقع اللحم في مزيج التوابل. وللحصول على النكهة المثلى والقوام الأفضل، يُنقع اللحم مدة ساعة أو اثنتين على الأقل كي يتشرب المزيج.

4) تُشوى قطع لحم الضأن المتبلة على مشواة الفحم من 7 إلى 8 دقائق حتى تصبح متوسطة النضج، ونحو 10 دقائق للحصول على قطع لحم تامة النضج.

ملاحظة: قد يتطلب الشواء وقتاً أطول، وذلك يعتمد على سماكة قِطع لحم الضأن وطريقة تقطيعها.

التقديم:

يمكن الاستمتاع بلحم الضأن مع البطاطس المقلية أو الخضار المشوية أو الأرز حسب الرغبة.