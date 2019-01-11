المصدر: الامارات اليوم

يقدّم منتجع أنانتارا الجبل الأخضر ملاذاً منعزلاً يعمّه الهدوء للمسافرين الذين يرغبون في اكتشاف معاني الفخامة بين أحضان جبال عُمان. وبمقابل أسعار تبدأ من 1499 درهماً إماراتياً، يستطيع الضيوف الاستفادة من باقة إقامة فاخرة لمدة ثلاث ليالٍ تقدّم أفضل التجارب لتمضية عطلة من العمر في ملاذ استثنائي. تُشكّل المناظر الآسرة للجبال الشاهقة والوادي السحيق عوامل مميزة تتيح لك الاسترخاء، والابتعاد عن زحمة المدينة وضوضائها.

توفّر هذه التجربة الاستكشافية فرصةً فريدةً للتجوّل والتمتع بنزهةٍ هادئة في مرتفعات عمان الساحرة، وسلوك الطرقات القديمة التي تربط بين القرى الجبلية العريقة. كما سيتعرّف الضيوف إلى المدرّجات الزراعية وأنظمة الري بالفلج القديمة، والمرجان المتحجّر ومعمل تقطير ماء الورد التقليدي. وتوفّر التجربة أيضاً مناظر خلابة لجبال الحجر الغربية.

لاختبار تجربة طعام لا تُضاهى، يحظى ضيوف أنانتارا، بعد الجولة، بفرصة تناول الطعام على حافة صخرة شاهقة، تُعرف أيضاً بنقطة ديانا، تيمّناً بالراحلة ديانا، أميرة ويلز، التي زارت هذه البقعة بالذات في نوفمبر 1986. وهكذا، ستكون بانتظار النزلاء تجربة عشاء استثنائي محاط بالشموع المضاءة في الهواء الطلق على وقع أروع الأنغام الهادئة. يتضمن العشاء أطباقاً مميّزة يُعدها الشيف الخاص بهم، ويحرص على تقديمها مساعد النزلاء الشخصي.

ويستطيع الضيوف الذين ينشدون تجربة استرخاء متميزة الانغماس في تجربة النوم على يد الخبراء التي توفّر حمّاماً فاخراً وجلسة تدليك باعثة على الاسترخاء، ليستيقظوا مفعمين بالنشاط والحيوية من إقامتهم الفاخرة لمدة ثلاث ليالٍ.