ليالي الطرب تضيء مسرح المجاز مجدداً

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

كشف مسرح المجاز، في الشارقة، عن استضافته نخبة من نجوم الغناء العربي، في سهرات غنائيّة حيّة في الهواء الطلق، خلال الفترة من 25 يناير الجاري وإلى الأول من مارس المقبل.

وفي 25 الجاري سيطلّ على مسرح المجاز الفنان المصري هاني شاكر، ليقدم باقة من أجمل أغنياته التي قدمها خلال مسيرته الفنية التي تتجاوز الـ40 عاماً من الفن الجميل. ويشارك في الأمسية نفسها الفنان اللبناني وائل جسّار، صاحب «غريبة الناس» و«نخبي ليه».

وسيكون جمهور المجاز على موعد مع «السوبر ستار» اللبناني الفنان راغب علامة، في أمسية غنائية تجمعه مع الفنان الفلسطيني، محبوب العرب، محمد عسّاف، ليقدما للجمهور باقة من أجمل الأغنيات، في الثامن من فبراير المقبل.

ويحتفي مسرح المجاز بالفنانين: الكويتي نبيل شعيل، والإماراتي عيضة المنهالي، في سهرة خليجية مميزة، سيكون الجمهور فيها على موعد مع الطرب الخليجي المتميز، في 15 فبراير المقبل.

وفي سهرة تمزج بين أصالة الصوت، وعذوبة اللحن، سيقدم كلّ من الفنانين: اللبنانية نوال الزغبي، والعراقي ماجد المهندس، باقة من أغنياتهما في ليلة تتنقّل فيها الأغنيات ما بين الماضي والحاضر، وذلك في الأول من مارس المقبل.

من جهته، قال مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، الرئيس التنفيذي لمسرح المجاز، طارق علاي، إن «إدارة المسرح حرصت على أن تفتتح العام الجديد بلوحات من الفن العربي الأصيل، تقدمها نخبة من ألمع الفنانين الذين يمتلكون حضوراً وقاعدة جماهيرية واسعة في شتى أرجاء الوطن العربي»، مشيراً إلى أن هذه الأمسيات الفنية تسهم في إتاحة الفرصة للجمهور بالاستمتاع بالفن الأصيل في إمارة الفن والثقافة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمسرح المجاز: «كعادته يحتضن مسرح المجاز سنوياً باقة من الفعاليات والأمسيات الفنية لتكون نافذة أمام الجمهور التوّاق للفنون للاستمتاع بجمال اللحن وعذوبة الكلمة، وها نحن هذا العام نستضيف باقة من كبار الفنانين العرب، الذين يمتلكون في تاريخهم الفني والغنائي رصيداً من الأغنيات الجميلة التي باتت تحتل مكانة كبيرة لدى الجمهور، فالأسماء على تنوّع مدارسها الفنية والغنائية، وأصالة تاريخها الفني، ستحضر إلى إمارة الشارقة وستقدم أجمل الأعمال على المسرح، لتكون بمثابة رسائل سلام ومحبة من إمارة الشارقة».

25

يناير الجاري تبدأ

الأمسيات الغنائية من

هاني شاكر ووائل جسار.

طارق علاي:

«أمسيات مسرح

المجاز نافذة أمام

الجمهور التوّاق

للفنون للاستمتاع

بجمال اللحن

وعذوبة الكلمة».