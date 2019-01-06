علي بن تميم: فخورون بفوز بنيس بـ «الإبداع العربي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

هنأت جائزة الشيخ زايد للكتاب، الشاعر محمد بنيس، عضو هيئتها العلمية، فوزه بجائزة «الإبداع العربي 2018» للمنتدى الثقافي اللبناني في باريس.

وقال الأمين العام لجائزة الشيخ زايد للكتاب، الدكتور علي بن تميم: «فخورون بفوز الدكتور محمد بنيس بجائزة الإبداع العربي، فهو أحد أهم شعراء الحداثة في العالم العربي، ومن أهم القامات الثقافية العربية المعاصرة».

يذكر أن الشاعر المغربي محمد بنيس حصل من جامعة محمد الخامس في الرباط على دبلوم الدراسات العليا في موضوع ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، وعلى دكتوراه في موضوع الشعر العربي الحديث. ونشر قصائده الأولى سنة 1968 في جريدة العلم في الرباط، وفي عام 1969 بمجلة مواقف، التي كان يشرف على إصدارها في بيروت الشاعر أدونيس، كما نشر في العام نفسه ديوانه الأول «ما قبل الكلام».

وتولى بنيس منذ عام 1980 تدريس الشعر العربي الحديث في جامعة محمد الخامس في الرباط، إلى أن تفرّغ للكتابة والتأليف منذ 2016. ونشر أكثر من 35 كتاباً وديواناً، والعديد من الدراسات والنصوص عن الشعر المغربي والشعر العربي الحديث، في الصحف والمجلات العربية والدولية. وله العديد من الأعمال الشعرية المترجمة للغات عدة، وحاصل على عدد من الجوائز العربية والدولية.