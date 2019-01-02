محمد بن راشد لـ «جنود الاحتفالات المجهولين»: فخور بكم دائماً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن فخره بالجنود المجهولين، وبلجنة تنظيم الفعاليات، ممن وقفوا وراء نجاح احتفالات استقبال العام الجديد في دبي، التي تابعها الملايين، الليلة قبل الماضية.

وقال سموّه في تغريدة له على حسابه الشخصي في «تويتر» أمس: «احتفل في دبي أمس الملايين.. وشاهد احتفالاتها مئات الملايين.. تم ذلك بيسر وسهولة وسلاسة.. نشكر الجنود المجهولين الذين وقفوا وراء نجاح الحدث.. لجنة تنظيم الفعاليات.. فخور بكم دائماً».

كما نشر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صوراً من الاحتفالات التي شهدتها دبي، وأثارت إعجاب متابعين من كل أنحاء العالم، سواء من حضروا أجواء الفرح من موقع الحدث، من وسط مدينة دبي، أو من تابعوا الفعاليات عبر الفضائيات والمحطات العالمية، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.