إسماعيل عبدالله: مهرجان المسرح العربي يحتفي بـ25 مبدعاً

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشف الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله، أن الدورة الـ11 من مهرجان المسرح العربي التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة، خلال الفترة من 10 إلى 16 يناير الجاري، ستكون الأضخم من خلال الحضور المسرحي العربي، إذ يصل عدد المشاركين إلى 650 مسرحياً، بالإضافة إلى عدد من القامات المسرحية التي سيحتفي بها المهرجان.

وأضاف عبدالله خلال مؤتمر صحافي بالشارقة أمس، أن 250 مسرحياً مصرياً سيشاركون في المهرجان والبقية من جنسيات عربية أخرى. وأشار إلى أن العروض المسرحية تقدم في ثلاثة مسارات: المسار الأول هو مسار عروض المهرجان، وتشارك فيه تسع مسرحيات عربية، والمسار الثاني هو مسار جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عرض مسرحي عربي، وتشارك فيه ثماني مسرحيات عربية، أما المسار الثالث فهو العروض المصرية، والتي يبلغ عددها تسعة عروض مسرحية، تقدم في القاهرة والمحافظات المصرية المجاورة. وتحفل الدورة الجديدة للمهرجان بالأنشطة، منها ست ورش عمل يقدمها خبراء مسرحيون عرب وأجانب موجهة إلى الطلاب والمسرحيين العرب المشاركين بالمهرجان. كما سيكرم المهرجان 25 شخصية مسرحية مصرية، من بينهم أشرف عبدالغفور، وجلال الشرقاوي، وسميحة أيوب ويحيى الفخراني.