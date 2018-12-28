مطعم «ذا ميت كو»

المصدر: الامارات اليوم

يتميز التراس الخارجي الخلاب وصالة الطعام في الهواء الطلق بإطلالة ساحرة على برج خليفة الشهير، ما يتيح مشهداً مثالياً خلال أمسية رأس السنة. وتتيح المساحة العائمة التي تتسع لـ35 شخصاً فرصة التلذذ بأشهى المأكولات أثناء التمتع بالإطلالة الرائعة على نافورة دبي الشهيرة، وعروض الألعاب النارية الساحرة.

وتزخر قائمة الطعام المكونة من أربعة أطباق بتشكيلة واسعة ومتنوعة من أطايب المأكولات، حيث سيبدع فريق الطهاة في إعداد أشهى المقبلات، مثل حساء بيسك الروبيان اللذيذ، بالإضافة إلى طبق المقبلات الذي يحفل بألذ الوصفات المبتكرة، مثل تارتار التونة، والمحار، وشرائح لحم الضأن المشوية. وتتيح القائمة الرئيسة للذواقة فرصة الاختيار من أطباق اللحم الكلاسيكية الطرية التي يشتهر بها المطعم، مثل أطباق الدجاج الشهية وشرائح السلمون الأطلسي المخبوزة. كما سيدلل المطعم عشاق الحلويات بأشهى الخيارات، مثل موس الفستق والعليق، وبودينغ مالفا بالشوكولاتة أو تارت الماركيز بالتفاح والشوكولاتة البيضاء.

يبدأ التسجيل لحضور حفل رأس السنة يوم 31 ديسمبر من 7 مساءً ولغاية 11.30 ليلاً.