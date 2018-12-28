«انعكاس».. تصاميم فنية بين ردهات القصباء

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تصاميم إبداعية وأفكار جديدة ومبتكرة قدمها الفنان والمصمم التشكيلي محمد عكاشة، من «كتب» التابع لمركز مرايا للفنون، والمشارك في فعاليات المهرجان الفني الأول من نوعه في إمارة الشارقة «انعكاس»، ضمن سلسلة من الورش التفاعلية التي تناسب مختلف الفئات العمرية التي تستضيفها القصباء حتى 31 ديسمبر الجاري.

وتناولت الورشة الأولى، التي حملت عنوان «صناعة الورود الورقية الكبيرة» تعريف الحضور بخطوات صناعة الورود الصناعية بطريقة سهلة وبسيطة من خلال استخدام أوراق ملونة ومختلفة الأحجام، ومجموعة من الإكسسوارات وأدوات الزينة، لتضفي طابعاً جمالياً على المكان الذي توضع به عند تصميم الورود الورقية، التي تعد من أهم أشكال الزينة في جلسات تصويرالأزياء والمناسبات وحفلات أعياد الميلاد والأفراح وغيرها.

وصنع المشاركون في الورشة ورودهم الخاصة، مع إضافة كل واحد منهم لمسته ونظرته المتفردة في تشكيلها، والتي حصلوا عليها بنهاية الورشة كهدية تذكارية، يمكنهم وضعها في منزلهم أو مكتبهم.

وقدمت الورشة الثانية بعنوان «حقائب اليد الإفريقية ثلاثية الأبعاد»، وتمكن المشاركون خلالها من إضافة تصاميم معاصرة تجمع بين الابتكار المعاصر والتراث على حقائب يد مستوحاة من التراث الإفريقي، مثل الاكسسوارت المصنوعة من الخرز الملون وبأحجام مختلفة، والكريستال والريش الملون، إلى جانب إضافة طبعات ملونة بألوان القماش، مثل الذهبي والفضي، وأنواع مختلفة من الأقمشة والنسيج على الحقائب بطريقة فنية تضفي المزيد من الجمالية والخصوصية.

أما الورشة الثالثة فحملت عنوان «فن رسم الأزياء»، وتعرف خلالها المشاركون إلى أساليب رسم الأزياء والتقنيات بطرق مختلفة متبعة في عالم الموضة، كما تمكنوا من تعلم رسم أساسيات تفاصيل وأجزاء الزي متضمناً التشريح، واكتشاف وضعيات تصويرية مختلفة، والتعبير عنها باستخدام الألوان والمواد والأقمشة المستخدمة في الورشة.

وقال عكاشة: «قدمت خلال مشاركتي في مهرجان انعكاس ثلاث ورش فنية متنوعة، تضمنت تعليم المشاركين كيفية تصميم أشكال مختلفة، مستوحاة من الطبيعة ودمجها بعناصر جديدة، تضفي المزيد من الجمالية والخصوصية، إلى جانب تشجيع الحضور على الاستفادة من كل ما يحيط بهم، وإعادة تدويره بطريقة مبدعة والاستفادة منه».

وأضاف عكاشة: «تعكس نوعية الورش التي قدمناها في المهرجان رؤية وتوجه (كتب)، الهادفة للتركيز على الفن ونشره بين فئات المجتمع، إذ تعرض مجموعة متنوعة من الكتب التي تختص بالفن وأشكاله المختلفة، وتركز على تقديمه للجمهور بطريقة إبداعية تعزز المهارات الفردية، وتنمي القدرات الفنية والتحليلية والفكرية».

وشهدت الورش إقبالاً من زوار القصباء، الذين أبدوا إعجابهم بنوعية الورش التي قدمها المهرجان، والتي حفزت قدراتهم ومواهبهم الفنية، وأطلعتهم على مزيد من الثقافات والفنون، خلال الفعاليات والأنشطة والمعارض التي يحتضنها «انعكاس».

يشار إلى أن القصباء تمتلك مجموعة من أحدث المرافق والمعالم السياحية والترفيهية والثقافية، وباقة من الخدمات المميزة، وتحتضن عدداً من الفعاليات الفنية والترفيهية ذات المستوى العالمي، وتشهد إقبالاً كبيراً من السياح والمقيمين على مدار العام.

محمد عكاشة:

تعكس نوعية الورش التي قدمناها في

المهرجان رؤية وتوجه «كتب»، الهادفة للتركيز

على الفن ونشره بين فئات المجتمع.