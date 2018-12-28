هاني شاكر ووائل جسار على «مسرح المجاز» 2019

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

يستهل «مسرح المجاز» في الشارقة فعالياته لعام 2019 بحفل موسيقي للمطربين العربيين هاني شاكر ووائل جسار، في 25 يناير المقبل.

وستشهد أولى فعاليات العام الجديد على مدرجات المسرح المفتوح في الهواء الطلق مشاركة المطرب المصري المعروف بلقب أمير الغناء العربي هاني شاكر، إلى جانب المطرب اللبناني وائل جسار، اللذين يحظيان بقاعدة جماهيرية كبيرة في المنطقة، إذ سيمتعان عشاقهما والعائلات الحاضرة بباقة من أجمل وأشهر الأغاني العربية.

وقال طارق سعيد علاي، الرئيس التنفيذي لـ«مسرح المجاز»: «بعد النجاح الباهر الذي حققناه في العام 2018، نستعد اليوم لتنظيم مجموعة استثنائية أخرى من الفعاليات المميزة لعام 2019، وسيكون أول حدث ضخم للعام الجديد عبارة عن حفل مباشر يحييه الفنان هاني شاكر، إلى جانب الفنان اللبناني المعروف وائل جسار، إذ سيقدم كلاهما تجربة ممتعة لجميع عشاق الموسيقى بأدائهما الاستثنائي وسط أجواء مذهلة للغاية. وسنواصل تقديم فعاليات مميزة لا تُنسى ترضي ذائقة جميع أفراد العائلة، وترسخ في الوقت ذاته مكانة (مسرح المجاز) كوجهة رائدة لاستضافة أبرز فعاليات المنطقة».

ويشغل «مسرح المجاز» مساحة 7238 متراً مربعاً تتسع لأكثر من 4500 متفرج، ومنذ افتتاحه في مايو 2014 ضمن إطار الاحتفال باختيار الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية ذلك العام، حقق المسرح تطوراً ملحوظاً باعتباره الوجهة الأبرز في المنطقة لاستضافة الفعاليات والأنشطة الثقافية، ليسجل نمواً سنوياً ملحوظاً في عدد الفعاليات والزوار الذين استضافهم.

ونجح «مسرح المجاز» في ترسيخ مكانته كوجهة سياحية وترفيهية رائدة على مستوى الإمارة باستضافته فعاليات ثقافية عالمية المستوى وحفلات موسيقية، تضم فنانين ونجوماً معروفين عالمياً من داخل العالم العربي وخارجه.