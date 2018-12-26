2018 بحلوها ومرّها.. في «قابل للنقاش»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستعرض حلقة الليلة من برنامج «قابل للنقاش» على شاشة تلفزيون دبي، أبرز أحداث عام 2018 بحلوها ومرّها، من «البريسكت» و«السترات الصفراء» في القارة العجوز، إلى آخر إجراءات البيت الأبيض الأميركي، ذات الصلة بملفات الشرق الأوسط الساخنة. وتركز حلقة البرنامج، وهو من إعداد وتقديم الإعلامية التونسية نوفر رمول، في محور رئيس، على أهم الأحداث والتطوّرات التي شهدها العالم العربي، من الملف الفلسطيني، إلى اليمني، مروراً بالسوري والعراقي، وتأثير تلك التطوّرات والأحداث في واقع القضايا العربية، حَلاً أو تأزيماً.

كما تتناول حلقة «قابل للنقاش» الجديدة أيضاً فضائح وسائط التواصل الاجتماعي التي هزت العالم، وتداعياتها على «فيس بوك» و«غوغل»، إضافة إلى بقية أحداث العالم الاقتصادية، وأبرز الفعاليات الرياضية. ويبث برنامج «قابل للنقاش» على شاشة تلفزيون دبي، مساء كل أربعاء بعد موجز أخبار العاشرة مساءً.