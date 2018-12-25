«جزيرة النور» تستعد لاستقبال العام الجديد

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تستعد «جزيرة النور»، إحدى الوجهات السياحية والعائلية الترفيهية في إمارة الشارقة، للاحتفال برأس السنة الميلادية 2019، إذ صممَت باقةً مميّزة تجمع فيها الزوار على قائمة عشاء فاخر، وعرض للموسيقى الحيّة، لتأخذ الزوار إلى اللحظات الأخيرة من الأمسيّة في عرض ضخم ومبهر للألعاب النارية، يضيء سماء الشارقة استقبالاً للعام الجديد.

وتتميز «جزيرة النور»، أحد مشروعات «هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير» (شروق)، والممتدة على مساحة 45 ألفاً و470 متراً مربعاً، عن غيرها من الوجهات السياحية والعائلية الترفيهية في إمارة الشارقة، بأنها تجمع بين عناصر الطبيعة، والفنون، والترفيه في الوقت نفسه، متخذة من ذلك هويةً سياحيةً خاصةً بها.

وفي السياق، قال محمود راشد السويدي، مدير عام جزيرة النور: «تقدم جزيرة النور باقةً مميزة، صُممت خصيصاً لزوارها لتجمعهم في أجواءٍ لا تُنسى، يوثّقون بها لحظات استقبالهم للعام الجديد، حيث تتضمن هذه الباقة وجبة عشاء فاخر على أنغام الموسيقى الحيّة في إطلالة ساحرة على ضفاف الجزيرة، وموقعاً استراتيجياً لمشاهدة أحد أضخم عروض الألعاب النارية في الدولة، التي تنظمها جارتها واجهة المجاز المائية، ضمن احتفالاتها باستقبال العام الجديد 2019».