«دبي مول» يدخل «غينيس» بأكبر كرة زينة احتفالية في العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نجح «دبي مول»، وجهة التسوق والترفيه الأكثر استقطاباً للزوّار في العالم، في تحقيق رقم قياسي في «غينيس» للأرقام القياسية مرةً جديدة، وذلك عن فئة أكبر كرة زينة احتفالية بموسم الأعياد في العالم. ويصل وزن كرة الزينة الاحتفالية المعدنية إلى 1100 كيلوغرام، وتولت شركة التصميم الأميركية «فينيو آرتس» تنفيذها وفق أعلى معايير الفخامة بمناسبة موسم أعياد نهاية السنة. ويبلغ ارتفاع الكرة 6597 سنتيمتراً بعرض 4689 سنتيمتراً، واستغرق تركيبها ورفعها يومين كاملين.

ويمكن للزوّار مشاهدة هذه الكرة الاحتفالية التي دخلت «غينيس للأرقام القياسية» في قاعة النجمة، إذ وضعت لتتناغم مع خمس قطع زينة عملاقة تمثل تركيباً فنياً احتفالياً مذهلاً.

1100

كيلوغرام، وزن الكرة

التي استغرق تركيبها

ورفعها يومين كاملين.