فنادق ومنتجعات «فيرمونت»

المصدر: الامارات اليوم

منتجع شاطئ فيرمونت الفجيرة:

أعدّ منتجع شاطئ فيرمونت الفجيرة، سلسلة من الأنشطة والولائم الاحتفالية بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة، ليقدم احتفالاً استثنائيا بنهاية هذا العام للكبار والصغار على حد سواء.

أما حفل عشاء رأس السنة الجديدة في «لاڤا نادي الشاطئ»، فيتضمن مأدبة عالمية وعرضاً حياً للألعاب النارية، ونقلاً مباشراً من برج خليفة عبر شاشات كبيرة.

فندق فيرمونت عجمان:

ستنطلق احتفالات رأس السنة، المستوحاة من فخامة عصر غاتسبي، في فندق فيرمونت عجمان، تحت النجوم بحديقة بيرل غاردن المطلة على البحر، بالإضافة إلى نقل حي ومباشر عبر شاشات كبيرة من برج خليفة. تتوافر في الحفل منطقة مخصصة ومراقبة، تقدم عروضاً ترفيهية للأطفال، ليتمكن الأهل من الاسترخاء والترحيب بالعام الجديد. يبدأ الاحتفال يوم الاثنين 31 ديسمبر من الثامنة مساء وحتى منتصف الليل.