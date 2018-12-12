«6 Underground» يستكمل أعمال التصوير الرئيسة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شبكة «نتفيلكس»، الرائدة عالمياً في مجال خدمة الترفيه عبر الإنترنت، عن استكمال أعمال التصوير الرئيسة لفيلم الحركة والمغامرة 6 Underground في العاصمة الإماراتية أبوظبي. والفيلم من إخراج مايكل بي وبطولة ريان رينولدز وميلاني لورينت، وكوري هوكينز، وأدريا أرخونا، ومانويل غارسيا رولفو، وبن هاردي، وليور راز، وبيمان معادي، وديف فرانكو. وبدأ تصوير الفيلم في إيطاليا في 20 أغسطس الماضي ضمن مواقع في فلورنسا وسيينا وتارانتو وروما قبل الانتقال إلى دولة الإمارات. واستمر الإنتاج في أبوظبي في 12 نوفمبر وانتقل إلى مواقع في العين وليوا ورأس الخيمة قبل إنهاء أعمال التصوير الرئيسة في الخامس من ديسمبر الجاري في مدينة أبوظبي.

وعمل فريق الإنتاج بشكل وثيق مع لجنة أبوظبي للأفلام التي تقدم خصماً 30% على نفقات إنتاج الأفلام في أبوظبي، و«توفور54» التي قدمت خدمات الإنتاج الكاملة بما في ذلك، المساعدة ضمن الموقع والحصول على التصاريح والموردين وخدمات توفير الطّعام والمسكن والسّفر.

وقال مخرج العمل مايكل بي: «قدّمت دولة الإمارات، لاسيما مدينة أبوظبي، خلفيات متنوعة زادت من غنى عمليّات الإنتاج. وأتطلع للعودة إلى الإمارات في المستقبل لقضاء بعض الوقت، واستكشاف المعالم التي تقدمها البلاد». من جانبه، قال ريان رينولدز: «لن أنسى ما حييت عملي في هذا الفيلم. لقد أعجبت للغاية بطاقم العمل والفنانين المحليين الذين قابلتهم طوال رحلتنا. وصنعنا فيلماً مُثيراً يحتوي على نسبٍ متساوية من الحركة والدعابة، ولاشك بأنه سينال إعجاب الجمهور على اختلاف أذواقهم». من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية – أبوظبي و«توفور54»: «يشرفنا أن نكون وجهة مفضلة لشركات إنتاج الأفلام الضخمة التي يقطع الكثير منها آلاف الأميال للاستفادة من المشاهد المذهلة والمواهب المتنوعة والبيئة الودودة التي توفرها مدينة أبوظبي. ونسعى جاهدين لتوفير تجربة سلسة لصناع الأفلام، ليتمكنوا من التركيز على صياغة قصصهم الفريدة». وأضافت أن مساعدة نتفيلكس في تصوير الفيلم ضمن 24 موقعاً خلال 27 يوماً ما هو إلا دليل على قدرتنا على إدارة المشاريع المعقدة بشكل استراتيجي وخلال مدة زمنية قصيرة».