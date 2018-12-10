«وصلة الموسيقي» يستضيف 4 من فناني الـ «هيب هوب»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مهرجان «وصلة» الموسيقي عن تضامنه في شراكة مع «لايف نيشن الشرق الأوسط»، لاستضافة مجموعة مختارة من فناني الهيب هوب من مختلف أنحاء الوطن العربي، في إطار سلسلة جلسات «وصلة» الموسيقية، في دبي، يوم الخميس المقبل، من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل. وتلقي الفعالية الضوء على المواهب العربية في عالم موسيقى الهيب هوب، وتؤكد على الجهود الكبيرة التي يبذلها الجانبان للارتقاء بالموسيقى العربية البديلة وتقديم أروع العروض لمحبي هذا الفن. ودعا مهرجان «وصلة» عشاق هذا الفن للاستمتاع بأمسية تنبض بالإيقاعات والألحان والكلمات العربية، وتعد بتقديم أداء يفوق التوقعات مع «دي جيه كروهات» من الأردن، و«نردستان» من المغرب، و«الراس» من لبنان، بالإضافة إلى فنان الراب الفلسطيني «مقاطعة». وتأتي هذه الأمسية تمهيداً لفعاليات مهرجان وصلة 2019 المرتقب في «برج بارك»، مارس المقبل، حيث سيشكل «برج خليفة» خلفيةً أخاذة للموقع الجديد لمهرجان الموسيقى العربية البديلة، ليلهب حماسة الحضور بأجوائه النابضة بالحيوية. وللعام الثالث على التوالي، يتابع «وصلة» استقطاب أبرز الأسماء من أصحاب المواهب المتعددة في المنطقة، حيث سيحظى الحاضرون في ليلة موسيقى الهيب هوب، الخميس، بفرصة التعرف إلى المواهب الجديدة التي سيقدمها المهرجان ضمن سلسلة فعالياته في شهر مارس المقبل. ويواصل مهرجان وصلة، منذ انطلاقه في نوفمبر عام 2016، الاحتفاء بالإرث الثقافي العريق لمنطقة الشرق الأوسط، ليأسر قلوب وعقول الآلاف من عشاق الموسيقى العربية البديلة داخل الإمارات وخارجها، ويستعد المهرجان لإطلاق موسمه الثالث بالتعاون مع «لايف نيشن»، لتطبيق رؤيته وأهدافه الرامية إلى دعم المواهب العربية في جميع ميادين الفنون الإبداعية في المنطقة والارتقاء بها.