خطة ألمانية لتقليل النفايات البلاستيكية

المصدر: مرصد دبي للمستقبل

كشفت وزيرة البيئة الألمانية، سفينيا شولتزه، عن خطة تهدف إلى تقليل كمية النفايات البلاستيكية التي تنتجها الدولة، ودعم قرار الحظر الأوروبي الذي سُنّ أخيراً، لاسيما أن ألمانيا تعد من أكثر الدول الأوروبية إنتاجاً للنفايات البلاستيكية. فهل يحفز قرارها دعم قانون الحظر دولاً أخرى للحذو حذوها؟

وقررت ألمانيا اتخاذ موقف حيال النفايات البلاستيكية، إذ كشفت وزيرة البيئة الألمانية، أخيراً، عن خطة خماسية المحاور لتقليص كمية النفايات البلاستيكية التي تنتجها الدولة، وقالت في بيان لها لقناة «دويتشه فيله»: «تساعد هذه الإجراءات في محاربة التوجه لاستخدام البلاستيك، فنحن ننتج كمية بلاستيك أكثر مما يستوعبه مجتمعنا الاستهلاكي». وأشارت شولتزه إلى أن ألمانيا تدعم الحظر الذي سنه الاتحاد الأوروبي على 10 مواد بلاستيكية، تستخدم مرة واحدة مثل مصاصات الشرب وأدوات المائدة البلاستيكية، وتُعد هذه الخطة مهمة، لأنه في عام 2016 خلّف كل قاطن في ألمانيا نحو 220 كيلوغراماً من النفايات المعلبة، وهي كمية فاقت كمية العام الذي سبقه، وتخطت متوسط استهلاك الفرد في الاتحاد الأوروبي.