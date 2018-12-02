«محطات من حياة المؤسس» في «المارية»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تحتفل جزيرة المارية في أبوظبي باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، وسط أجواء تراثية، تستعرض مسيرة الوطن، وتحيي هذه المناسبة الغالية.

وسيتزين ممشى الواجهة البحرية للجزيرة بحلة تراثية، وستقام تصاميم معمارية تجسد طابع السوق الشعبي والتراث الثري لدولة الإمارات، كما تتضمن الفعاليات عرض الألعاب النارية الملوّنة وفقرات وأنشطة استعراضية حية.

وتشتمل أجندة فعاليات الاحتفال على معرض يضم عدداً من الصور التي تخلد ذكرى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في إطار احتفال الدولة بـ«عام زايد»، بالتعاون مع الأرشيف الوطني. كما تعرض جزيرة المارية فيديو يبرز حياة المغفور له الشيخ زايد، وعدداً من الإنجازات التي تحققت في عهده، وتأثيرها على مسيرة التنمية في الدولة.

وقالت رئيسة قسم الاتصال المؤسسي في قطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية بشركة «مبادلة للاستثمار» نادين صالح حسن: تعتز جزيرة المارية بالاحتفال بهذه المناسبة التي تجسّد إنجازات دولتنا، مشيرة إلى أن الاحتفالات في الجزيرة تكتسب هذه المرة طابعاً مميزاً بمناسبة «عام زايد» من خلال إقامة معرض لتسليط الضوء على محطات من مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في تأسيس دولتنا. وتتضمن الفعاليات التي تناسب زوّار «المارية» من جميع الأعمار، مجموعة من العروض الترفيهية وعربات الطعام التي تقدم المأكولات الإماراتية الشعبية، وأنشطة النقش بالحناء والرسم بالرمل وفنون الخط العربي.

وتشمل قائمة الجهات التي أعلنت عن رعايتها لفعاليات اليوم الوطني وتتخذ من جزيرة المارية مقراً لها، كلاً من شركة «مبادلة»، وسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، وشركة مبادلة للبترول، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة دولفين للطاقة المحدودة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي ظاهر بن ظاهر المهيري: إن «ما نشهده اليوم من تطور سريع في كل المجالات هو ثمرة الجهود المتواصلة للحكومة الرشيدة لإرساء الأمن والأمان وتنمية المهارات والمعرفة وترسيخ ثقافة الابتكار، والتي عززت مكانة دولة الإمارات المتميزة في كل المجالات محلياً وعالمياً، ونحن بدورنا سنواصل العمل لتقديم الدعم للخطط والمبادرات الحكومية التي من شأنها ضمان مستقبل مستدام للدولة».

بينما قال الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول، الدكتور بخيت الكثيري: «يسعدنا في الشركة أن نتعاون مجدّداً مع جزيرة المارية للاحتفال باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات هذا العام، والذي نعبّر من خلاله عن حبنا لوطننا الإمارات».