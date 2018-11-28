مسابقة #MyDubai تواصل هداياها للمقيمين حتى 31 يناير

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

جدّدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) بعد إطلاقها مسابقة #MyDubai على مواقع التواصل الاجتماعي، الدعوة لجميع المقيمين للمشاركة في المسابقة، للحصول على فرص إهداء عائلاتهم وأصدقائهم تذكرتي سفر أسبوعياً مقدمة من طيران الإمارات لزيارتهم؛ وذلك عبر مشاركة صورهم التي تعكس روعة حياتهم في المدينة، وانتمائهم لها، على حساب MyDubai في «فيس بوك» و«انستغرام» و«تويتر» باستخدام الوسمين #MyDubai و #MyInvite ليحظوا بفرص ربح تذاكر السفر.

وتختار المسابقة فائزين اثنين أسبوعياً على مدار 15 أسبوعاً، من 15 أكتوبر الماضي، وحتى 31 يناير المقبل.

وأعلنت (دبي للسياحة) أن الإمارة ستستضيف خلال الفترة المقبلة، العديد من الفعاليات والمسابقات التي تلبي تطلعات عشاق ممارسة أنشطة اللياقة البدنية بشكل خاص. وأشارت إلى أن من أبرز الفعاليات التي تستضيفها المدينة، بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي، خلال الفترة من اليوم وحتى الأول من ديسمبر المقبل. وتوفر البطولة أجواء ترفيهية في الدورة الـ 49 على ثلاثة أيام، مع العديد من المباريات الرياضية والحفلات الموسيقية والمسابقات الشيّقة.

ومن ضمن الفعاليات المشوقة، تحدّي الوحل 2018 من دو للكبار والصغار، على مدى يومي 7 و8 ديسمبر المقبل، في مجمع حمدان الرياضي الذي يستضيف «تحدي الوحل 2018 من دو»، التحدي الأصعب على سطح الأرض كما يُطلق عليه. ويتطلب هذا التحدي قوة بدنية وقدرة تحمل عاليتين، بالإضافة إلى التركيز الذهني لدى المشاركين، وهو تحدٍّ متاح للكبار والصغار ويتعيّن على المغامرين الصغار أن يجتازوا مسافة 1.5 كيلومتر من الوحل.

أما «تحدي سبينيس دبي 92 للدراجات الهوائية»، الذي يشارك فيه الآلاف من راكبي الدراجات في الإمارات سنوياً، فيضم مسافتين: 92 كيلومتراً، و53 كيلومترا. ويُعد السباق فعالية سنوية ذات شعبية كبيرة تم إطلاقها في عام 2010. وستكون نقطة الانطلاق والنهاية لهذا التحدي هي دبي أوتودروم. وستجوب الدراجات العديد من شوارع دبي بدعم من شرطة دبي التي ستغلق الطرق المخصصة للسباق في ذلك 14 ديسمبر المقبل.

ويتيح «دبي ديزارت رود رن» للمشاركين فرصة ممارسة هواية الركض في الهواء الطلق في استاد «ذا سيفينز» في 14 ديسمبر المقبل. ويحصل جميع المشاركين على ميداليات عند إنهائهم مسافات 3 كم أو 5 كم أو 10 كم. بينما يحصل أفضل ثلاثة عدّائين في كل فئة عمرية على كؤوس تقديراً لجهودهم.

