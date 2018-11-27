«سكة الفني 2019».. استجابة غير مسبوقة من الفنانين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث والآداب في الإمارة، أن باب التسجيل للنسخة التاسعة من معرض «سكة» الفني أغلق في أكتوبر الماضي، وذلك بعد الوصول إلى استجابة غير مسبوقة من الفنانين الراغبين في المشاركة بهذا المعرض الذي سيقام خلال الفترة من 16 إلى 24 مارس 2019 في حي الفهيدي التاريخي.

ويقام معرض سكة الفني تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة «دبي للثقافة»، ويعتبر المبادرة الأبرز لموسم دبي الفني. ويوفر المعرض منصة فريدة للمواهب الناشئة في الإمارات والمنطقة لعرض أعمالهم، من خلال المعارض والفعاليات الفنية وورش العمل والموسيقى والفنون الأدائية.

وأكدت الهيئة تسجيل زيادة 100٪ على الطلبات المقدمة في 2018 من الفنانين الشباب الإماراتيين والمقيمين في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى تسجيل زيادة ملحوظة في الإقبال 30٪ من دول مجلس التعاون.

وستقوم الهيئة بالإعلان عن الفنانين المشاركين في المعرض خلال ديسمبر المقبل، وضمن قائمة متنوعة من الأحداث الثقافية، خلال موسم دبي الفني، التي تعقد في مارس وأبريل من كل عام، من أبرزها «مهرجان طيران الإمارات للآداب»، «آرت دبي»، وغيرهما.