مصر: كشف أثري جديد غرب الأقصر

المصدر: الأقصر (مصر) - د.ب.أ

أعلن وزير الآثار المصري، الدكتور خالد العناني، أمس، عن كشف أثري جديد يضم تابوتين فرعونيين كاملين، وفي حالة جيدة، و1000 تمثال من الأوشابتي، ومجموعة من «الماسكات» داخل مقبرة بمنطقة العساسيف غرب الأقصر (721 كم جنوب القاهرة).

وقال العناني، خلال تفقده للقطع الأثرية الجديدة، بصحبة مسؤولين ودبلوماسيين وعلماء مصريات، إن الكشف توصلت له بعثة آثار مصرية، تعمل بالمقبرة منذ 10 أشهر، مشيراً إلى أن هناك 25 بعثة آثارية مصرية تعمل بمناطق مختلفة في مصر.

يذكر أن منطقة العساسيف تنقسم إلى منطقتين أثريتين مهمتين، هما: العساسيف الشرقية والعساسيف الغربية، وأجمع المؤرخون على أن اسم العساسيف الذي أطلق على المنطقة هو اسم محلي حديث، ولا صلة له بالتاريخ الفرعوني للمنطقة.

وتضم المنطقة مجموعة كبيرة من مقابر الأفراد والوزراء وكتّاب الدولة، وكبار الكهنة، ورجال البلاط الملكي، وتنتمي تلك المقابر إلى العصرين المتأخر والحديث في مصر القديمة، وتتميز بأنها تحتوي على مقابر أكبر حجماً ومساحة من المقابر التي شيدت لملوك وملكات الفراعنة.

ويعمل على ترميم مقابر المنطقة بعثات آثار من ألمانيا وإيطاليا، بجانب البعثات الإسبانية والأميركية، وتعد مقابر منطقة العساسيف الواقعة ضمن جبانة طيبة الغربية في الأقصر، بمثابة ذاكرة تاريخية، توثّق لفنون وعلوم مصر القديمة، بجانب تسجيل الحياة اليومية للفراعنة.