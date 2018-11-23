حان الوقت ليستمتع طفلك بالأطعمة الصحية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

إنّ غرس عادات الأكل الصحية لدى أبنائك منذ سن مبكرة هو أمر مهم للغاية، ويعتبر من أفضل الممارسات التربوية، ومع وضع ذلك في عين الاعتبار، يفهم معظم الأهالي ويبذلون قصارى جهدهم، لضمان أن يتمتع طفلهم بنظام غذائي منتظم ومتوازن هذه الأيام. ومع ذلك، فنحن نعرف جميعاً أن القول أسهل بكثير من الفعل، ففي كل مرة تقترب من طفلك مع صحن سلطة أو فواكه طازجة، سترى أنفه ووجهه يبتعدان، لتجد نفسك في نهاية المطاف تُطعم طفلك الباكي بالقوّة، فقط للتأكد من حصوله على نصيبه من الفيتامينات والمغذيات الأساسية. النتيجة النهائية تتركك مرهقاً مع طفل غير سعيد لم يأكل نصف وجبة الطعام التي كان يتوجب عليه أكلها! لتصل مرحلة من عدم التأكد من النتيجة الحقيقية هل استفاد طفلك من الوجبة حقاً؟

وبمناسبة يوم الأطفال العالمي، يقترح الخبراء في «إنديا جيت» كيفية الاستمتاع بتناول الطعام الصحي.

المكونات الغذائية البديلة: مهما حاولتِ سيظل الأطفال أطفالاً! وكل ما سيتمتعون به هو الكعك والبسكويت والبرغر، وغير ذلك الكثير، وتأكدي أن محاولة وقفهم لن تؤدي إلا إلى زيادة حنينهم ونهمهم، فبدلاً من ذلك قومي باستبدال المكونات غير الصحية في هذه الأطعمة بخيارات صحية. المكونات مثل الكينوا والعسل وبذور الشيا وبذور الكتان، وما إلى ذلك، هي بدائل صحية لمكوناتك المعتادة مثل الدقيق المكرر والسكر وزبدة الفول السوداني.. إلخ. يمكنك اختيار كعك الكينوا (الكوكيز) المصنوع في البيت بدلاً من تلك الكعكات الدسمة والمملوءة بالسكر الموجودة في المحال التجارية. أو جرّبي تاكو الكينوا اللذيذة والصحّية في الوقت نفسه.

العصائر: يستمتع الأطفال عموماً بالميلك شيك، لذلك بدلاً من تقديمها مع الفواكه والخضراوات المقطعة، قومي بإعدادها كعصير بدلاً من ذلك (سموثي)، حيث يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من بذور الشيا لنتيجة شهية ومفيدة سيحبها طفلك بالتأكيد!

المكسرات والبذور: المكسرات والبذور تشكّل الخيار الأفضل لوجبة خفيفة. تأكدي من أن طفلك يحمل كيساً من المكسرات والبذور المختلطة في جميع الأوقات. يمكنك دائماً تحميص المزيج أو مزجه باستخدام العسل مع التسخين لتحصلي على طعم حلو وصحي في الوقت نفسه يستمتع به أطفالك بالتأكيد.

بدائل الغذاء الأساسية: استبدال المواد الغذائية الأساسية، مثل الأرز والخبز مع بدائل صحية مثل الكينوا، الأرز البني النابت. قومي بتقديم هذه الخيارات الغذائية الصحية لهم في سن مبكرة، بحيث تصبح جزءاً من نظامهم الغذائي الأساسي.

- غرس عادات الأكل الصحية لدى أبنائك منذ سن مبكرة من أفضل الممارسات التربوية.