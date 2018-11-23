اختبار جديد يتنبأ بذكاء الطفل قبل ولادته

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستطيع تقنية الفحص الجيني الجديدة اكتشاف دلائل تشير إلى إصابة الجنين بأمراض وراثية أو إلى معدل ذكاء منخفض، إذ طورت شركة تدعى جينوميك برديكشن طريقة لإجراء الفحص الجيني على الأجنة الناتجة عن التلقيح الاصطناعي - وهي طريق تُلقح بها البويضة بالحيوانات المنوية في المختبر ثم تزرع في رحم المرأة - للبحث عن حالات وراثية أكثر تعقيداً، وتتوقع الشركة أن تعتمد هذه الطريقة في العيادات الطبية في المستقبل القريب.

وحسب «مرصد المستقبل»، التابع لمؤسسة دبي للمستقبل، أعلنت شركة جينوميك برديكشن عن عدم نيتها إجراء أي اختبارات للكشف عن الأجنة منخفضة الذكاء، لأن لديها مخاوف أخلاقية من إساءة استخدامها.

تجدر الإشارة إلى أن اختبارات الذكاء لا تعكس تماماً مستوى الذكاء الحقيقي، ويرى الباحثون أن حصول شخص على درجة عالية في اختبارات الذكاء يشير إلى قدرته على تجاوز هذا الاختبار والحصول على درجة عالية فيه دون إعطاء مؤشرات حقيقية عن ذكائه.