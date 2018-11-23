«طيران الإمارات».. 5 جوائز في أسبوع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تواصل «طيران الإمارات» ترسيخ مكانتها الريادية في صناعة السفر العالمية، حيث نالت هذا الأسبوع خمس جوائز عكست تميزها الدائم بالعملاء على الأرض وفي الأجواء، والتزامها المستمر بالاستثمار في منتجات وخدمات مبتكرة.

وحصدت «طيران الإمارات» لقب «أفضل ناقلة في العالم»، و«أفضل ناقلة في منطقة الشرق الأوسط»، ضمن «جوائز ألترا 2018»، التي تعتمد تقييماتها على آراء 500 ألف من قرّاء مجلتي تليغراف «ألترا ترافل المملكة المتحدة»، و«ألترا ترافل الشرق الأوسط». وتسلم رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك، الجائزتين خلال الحفل، الذي أقيم بفندق برج العرب جميرا في دبي، بحضور عدد من خبراء صناعة السفر وكبار الشخصيات.

وفي روسيا، نالت «طيران الإمارات» جائزة «أفضل ناقلة دولية»، ضمن جوائز مجلة «ناشيونال جيوغرافيك ترافيلر 2018» بنسختها الثامنة. واستندت نتائج التصويت إلى آراء 270 ألف شخص، وحضر حفل توزيع الجوائز روّاد صناعة السفر وممثلون عن وسائل الإعلام. كما حصدت الناقلة لقب «أفضل ناقلة في الشرق الأوسط»، ضمن جوائز «بيزنس ترافيلر روسيا ورابطة دول الكومنولث المستقلة 2018». وتحتفي هذه الجوائز بالتميز التشغيلي، وخدمة العملاء التي توفرها الناقلة.

وحازت «طيران الإمارات» لقب «أفضل ناقلة للرحلات الطويلة 2018»، في حفل «جوائز مجلة ترافيل 2018»، الذي أقيم في بلجيكا. وحضر الحفل 700 شخص من روّاد القطاع وخبراء صناعة السفر وممثلي وسائل الإعلام. وتحتفي هذه الجائزة، بنسختها الـ21، بالعلامات التجارية العالمية التي توفر أفضل تجارب الضيافة في بلجيكا.

وتعدّ «طيران الإمارات» رائدة على مستوى العالم في مفهوم الجناح الخاص في الدرجة الأولى منذ عام 2004، والارتقاء بتجربة السفر على طائرات «بوينغ 777-300ER» عام 2017، عندما كشفت عن أجنحة الدرجة الأولى الجديدة المغلقة بالكامل. وتتميز الأجنحة بأبواب منزلقة تعلو من الأرضية إلى السقف بتوزيع 1-1-1 ومساحة كل منها 40 قدماً مربعة، ما يوفر درجة عالية من الخصوصية. وتحتوي أجنحة الدرجة الأولى الجديدة على أحدث التقنيات المتطوّرة، بما في ذلك وضعية الجلوس المريحة «انعدام الجاذبية» المستوحاة من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، و«النوافذ الافتراضية» للأجنحة الوسطى، وطلب الخدمة بمكالمات الفيديو الشخصية، إلى جانب الإضاءة الفريدة وميزات التحكم في مناخ الجناح.

وخلال الأشهر الـ12 الماضية، التزمت «طيران الإمارات» بوعدها بالتميز الدائم، من خلال تحديث أسطولها من طائرات «بوينغ 777» و«إيرباص A380». وزاد استثمارها لتجديد مقصورات درجة رجال الأعمال على طائرات «بوينغ 777-200LR» على 150 مليون دولار (505 ملايين درهم).