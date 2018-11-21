حمدان بن محمد يلهم «الوزير الشاعر».. وهزاع يغني «عنوان القصيد»

المصدر: حياة الحرزي - دبي

حققت أغنية مهداة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، انتشاراً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي. الأغنية التي كتب كلماتها وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، ولحنها وغناها الفنان هزاع الرئيسي، استلهمها الوزير الشاعر من سمو ولي عهد دبي خلال زيارة سموه لبرنامج الشيخ زايد للإسكان، وإزاحة الستار عن لوحة الخمس نجوم بمركز سعادة المتعاملين في دبي، حيث أنشد سموه أثناء هذه الزيارة بيتين من الشعر قائلاً:

ما هو مهم أنه يطيح الفارس

مليون مرة من طعون القوم

لو لم يكن فارس ما جاته طعنه

بس أنه يعرف يقوم

هذه الأبيات أثارت قريحة الوزير الإماراتي فقام بالرد على سموه بقصيدة قال فيها:

درب القوافي حاز نوف حارس

زاح الستار اللي علت النجوم

وفي داخلي هيج كلام آرس

الخير في اللي يستطيع يقوم

فارس شرب من نهج شهم فارس

ومن إرث زايد ثبتوا مرسوم

فزاع عنوان القصيد الغارس

ف قلوب قوم طفلهم زيزوم

ما بينهم متلون بالوارس

بيض الفعايل حاشم ومحشوم

يا شيخ جملت المكان العارس

وسطرت ما بين النجوم علوم

الفنان الإماراتي هزاع الرئيسي أطلق الأغنية على صفحته الرسمية على «إنستغرام» مساء أمس، لتحقق خلال ثلاث ساعات من إطلاقها أكثر من 12279 مشاهدة، وهو رقم قياسي، وأثارت تفاعلاً لافتاً جسدته التعليقات المتوالية وردود الأفعال الإيجابية التي أوردها فنانون إماراتيون وجمهور الفنان. وأعرب الفنان الإماراتي هزاع الرئيسي لـ«الإمارات اليوم» عن سعادته بتقديم هذه العمل الجديد، قائلاً «أفتخر بتقديم هذه القصيدة المهداة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، الذي يعد قامة كبيرة في مجال الشعر والكلمة، ومثالاً يحتذى به في العطاء الإنساني اللامحدود داخل الإمارات وخارجها».

وعن الوقت الذي استغرقته تحضيرات الأغنية أضاف هزاع: «استغرق تلحين هذه القصيدة مني يوماً واحداً، وتم التسجيل في استديو (واي إن) في دبي، ومن ثم طرحها مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وقناتي الرسمية على (يوتيوب)». ولفت إلى أن «الأغنية الجديدة جذبت بعد الساعات الثلاث الأولى من طرحها 12279 مشاهدة واستماعاً، وأثارت موجة من التفاعل العام والتعليقات وردود الأفعال الإيجابية التي تناول بعضها جمال القصيدة، فيما أشاد بعضها الآخر باللحن والأداء وبمآثر ولي العهد الإنسانية».

وكان هزاع قد نشر تسجيلاً صوتياً للسلام الوطني لدولة الإمارات، طرحه على قناته الرسمية على «يوتيوب»، فيما انتهى قبل أيام قليلة من المشاركة في «أوبريت» غنائي وطني من كلمات الشاعر الإماراتي علي الخوار وألحان الإماراتي فايز سعيد، وهي تجربة سيخوضها الفنان قريباً إلى جانب كوكبة من الأسماء الفنية الإماراتية، منهم الفنانة أريام، وفيصل الجاسم، ومن المقرر إطلاقه بالتزامن مع الاحتفالات الرسمية والشعبية باليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وحقق تعاون هزاع مع الشاعر الإماراتي محمد سعيد الظنحاني نجاحاً ملحوظاً بعد أن قدم من ألحانه أغنية «خذنا معك» التي أهداها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمناسبة إطلاق القمر الاصطناعي «خليفة سات» نهاية شهر أكتوبر الماضي، وأغنية «الصيف جانا» التي حققت نجاحاً ملحوظاً».