5 فنانين يتغنّون بحب الوطن في «درة الأزمان 2»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

للعام الثاني على التوالي، تعود الملحمة الوطنية الغنائية «درة الأزمان 2»، بعد غدٍ، إلى مسرح ندوة الثقافة والعلوم بدبي.

ويأتي حفل الملحمة الذي تنظمه وزارة تطوير البنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، تزامناً مع اليوم الوطني الـ47 لدولة الإمارات، ومئوية المغفور له الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ويشارك في الملحمة خمسة فنانين من الإمارات والوطن العربي، وهم اللبنانية جاهدة وهبة، والسعودي أكرم المطر، والإماراتيون عبدالله سالم وعبدالله الشحي والمهندس عبدالله آل علي، الذين سيتغنون بحب الوطن والقيادة، ويشدون بكلمات ملؤها العز والفخر، صاغها وزير تطوير البنية التحتية الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، الذي يلقب بـ«شاعر البلاد». وقال المدير التنفيذي للشؤون الهندسية في برنامج الشيخ زايد للإسكان المهندس محمد المنصوري، إن «هذه الملحمة الفنية الغنائية بكل مراحلها وتجهيزاتها هي نتاج جهود الموظفين المبدعين من وزارة تطوير البنية التحتية، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية»، مشيراً إلى حرص «شاعر البلاد» على دعم المواهب الإماراتية الغنائية الشابة من خلال منحهم الفرصة، وللعام الثاني، لإحياء الملحمة الوطنية إلى جانب عدد من الفنانين الكبار.

وستقدم جاهدة وهبة قصيدتي «وصايا الشيخ» و«نوارة العيد»، فيما سيطرب الحضور عبدالله الشحي وعبدالله آل علي بأغنية «ردد معي»، وسيقدم أكرم المطر «وطني الحبيب» و«العلم»، أمّا الفنان عبدالله سالم، من الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، فسيتغنى بـ«عناق المجد» و«حب الوطن». وأضاف المنصوري أن الحفل سيصاحبه معرض خارجي يضم فعاليات تفاعلية منها رسم حي للوحة جدارية، ومعرض صور الإمارات بلوحات وصور التقطت بعدسات موظفين مبدعين في مجال التصوير. كما سيحظى الجمهور بالاستمتاع بالأهازيج مع فرقة الحربية.

كلمات «الملحمة» صاغها وزير تطوير البنية التحتية الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، الذي يلقب بـ«شاعر البلاد».