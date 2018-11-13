«تحدي دبي للياقة» يقدم تشكيلة من ملابس ومستلزمات الرياضة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن «تحدي دبي للياقة» بالتعاون مع منصة التسوق الإلكترونية «نون دوت كوم»، عن إطلاق تشكيلة حصرية من الملابس الرياضية والإكسسوارات بتصاميم عصرية، خصيصى لهذه المبادرة الرائدة، ليوفر بذلك للمشاركين فرصة التمرن وممارسة الأنشطة الرياضية بإطلالات متجددة وأنيقة.

وتتوافر هذه المنتجات حصرياً على نون دوت كوم noon.com وتشمل طيفاً واسعاً من الخيارات، مثل زجاجات المياه الرياضية التي تضمن سهولة الحمل، وحصائر اليوغا المقاومة للانزلاق والرطوبة بتصاميم عملية، وقمصان للرجال والنساء والأطفال مصنوعة بتقنية DRI-Fit المقاومة للتعرق، ما يجعلها مناسبة لجميع الأنشطة الرياضية، وقبعات مزينة بشعار «تحدي دبي للياقة» مزودة بقفل خلفي لإغلاقها بإحكام، إضافة إلى الحقائب المستوحاة من التحدي، وذلك للحفاظ على جميع المستلزمات الرياضية في مكان واحد. وتتوافر كل المنتجات بأسعار معقولة تقل عن 100 درهم، ليتمكن الجميع من الاستمتاع بها أثناء الالتزام بتخصيص 30 دقيقة من النشاط البدني اليومي على مدار 30 يوماً.

ويُقدم تحدي دبي للياقة ابتداءً من 26 أكتوبر حتى 24 نوفمبر خمس قرى مجانية للياقة البدنية ضمن أهم المواقع في دبي، وكرنفالات اللياقة البدنية التي تنطلق في عطلات نهاية الأسبوع، إضافة إلى العديد من دروس اللياقة المجانية المنتشرة في كل أنحاء المدينة، والتي تناسب جميع الفئات العمرية والقدرات ومستويات اللياقة البدنية.