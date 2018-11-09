راشد بن سعيد.. «حاكم عادل وأرض مباركة»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

تخليداً لإرث المغفور له، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، واعتزازاً بمسيرته وإنجازاته ودوره في بناء دبي الحديثة، وإرساء قواعد الاتحاد الميمون مع أخيه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نظّمت هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع متحف المرأة، احتفالية بعنوان «حاكم عادل وأرض مباركة». حضر الاحتفالية التي أقيمت في خيمة الابتكار بمقر الهيئة الرئيس، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، ومؤسس متحف المرأة الدكتورة رفيعة غباش، والأديب عبدالغفار حسين، والشاعر والأديب الدكتور عارف الشيخ، ومدير مركز الأخبار في مؤسسة دبي للإعلام علي عبيد الهاملي، إضافة إلى عدد من كبار مسؤولي وموظفي وموظفات الهيئة.

شملت الاحتفالية عرض فيلم وثائقي بعنوان «شعب يرتوي ماءً وحباً وكرامة»، وندوة مفتوحة أدارتها الدكتورة رفيعة غباش، وشارك فيها كل من عبدالغفار حسين، وعارف الشيخ، وعلي عبيد الهاملي، لاستذكار مآثر وإنجازات الشيخ راشد، كما شمل الحفل عرض فيلم «دبي المبروكة»، الذي يحكي قصة تطور دبي، ودور المغفور له الشيخ راشد في بناء دبي الحديثة، إضافة إلى افتتاح معرض صور يحكي قصة نجاح دبي، تحت عنوان «حاكم عادل وأرض مباركة»، في مقر الهيئة الرئيس، على هامش الاحتفالية.

وقال سعيد محمد الطاير: «يشرفنا اليوم في الهيئة أن نشارك في تنظيم هذه الاحتفالية المتميزة، بالتعاون مع (متحف المرأة)، الذي أثمّن دوره في إحياء ذكرى الآباء المؤسسين، وكبار الشخصيات التي أسهمت في بناء هذا الحاضر المزدهر المشرق، بهمم لا تعرف المستحيل، ولا تتهيّب الصعاب مهما عظمت. ونحن إذ نحتفي اليوم بمآثر الوالد المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، نسعى في إطار مسؤوليتنا المجتمعية إلى ربط أجيالنا الجديدة برمز وطني قلّ أن تجد له مثيلاً».

وأضاف: «لقد أدرك الشيخ راشد قيمة الفرص التي تنتظر إمارة دبي، لاسيما موقعها المتميز، فعمل على اقتناص تلك الفرص، وتحويل التحديات التي كانت تواجهه إلى فرص ومشروعات ناجحة، ومن ذلك مشروع تعميق خور دبي باعتباره شريان الحركة الاقتصادية في دبي، وكذلك ميناء راشد، وميناء جبل علي، والمنطقة الحرة، إلى جانب مشروعاته الرائدة في البنية الأساسية، والإسكان، وشبكة الطرق، وغيرها الكثير. وكفانا فخراً أن تخرّج من مدرسة الشيخ راشد، خليفته في حكم إمارة دبي، المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، الذي واصل مسيرة البناء والتطوير، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صاحب الرؤى الاستثنائية، والطموح المنقطع النظير، الذي لا يقبل بغير الرقم واحد بديلاً، صاحب المبادرات والاستراتيجيات الوطنية والإنسانية العظيمة، التي وضعت دولة الإمارات في طليعة الأمم، وفي صدارة مؤشرات التنافسية العالمية».

معرض صور

افتتح سعيد محمد الطاير معرض الصور، الذي أُقيم ضمن فقرات الفعالية المتميزة، بمشاركة ضيوف الهيئة. وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من الموظفين والمتعاملين، ممن أكدوا اعتزازهم بقيادة دولة الإمارات، الذين قدموا نموذجاً يُحتذى في كل مكان للقادة المخلصين، ممن يجعلون مصلحة شعوبهم وازدهار دولتهم شغلهم الشاغل، مؤكدين أن ما وصلت إليه دولة الإمارات اليوم من تقدم وازدهار.