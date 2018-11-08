تطريز فلسطيني على منصة «فيس بوك» في أسبوع دبي للتصميم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بمنصة «تصميم فيس بوك»، تشارك شركة «فيس بوك» في أسبوع دبي للتصميم، الذي ينطلق في 12 نوفمبر الجاري، ويستمر ستة أيام في حي دبي للتصميم.

وأعلنت الشركة أنها ستنظم مجموعة من الفعاليات التي تسعى إلى استقطاب عشاق التصميم والفنون والتقنيات، بالإضافة إلى دعم مبادرات عدة، من بينها «تطريز» على الطريقة الفلسطينية.

وستتيح منصة «تصميم فيس بوك» للزوّار فرصة المشاركة في ورش عمل تفاعلية، وإبداع شارات تعريفية يمكن صناعتها في معمل متخصص لذلك، والتقاط صور ذاتية في كشك مزود بمرآة مصممة خصيصاً للحدث. كما تستضيف المنصة «المعمل»، الذي سيوفر للزوّار فرصة التعرف إلى كيفية استخدام مختلف أدوات «فيس بوك» بطريقة فعالة. وتضم المنصة أربعة أقسام رئيسة، من أبرزها «منصة العباقرة» التي ستأخذ الزوّار في جولة تعريفية سريعة، ويتوافر فيها سفراء «فيس بوك» الذين سيجيبون عن أسئلة الزوار.

من جهتها، قالت مدير إدارة العلاقات العامة لدى «فيس بوك» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا رشا قشقوش: «نهدف من خلال مشاركتنا في أسبوع دبي للتصميم، إلى توفير مساحة تلتقي عليها مجتمعات الإبداع والفنون والتصميم لتأسيس علاقات فعَالة مع الآخرين بأساليب قوية وعملية».

وأضافت أن «(فيس بوك) تتيح للمبتكرين فرصة التواصل مع 181 مليون مستخدم نشط في المنطقة شهرياً. ونودّ مساعدتهم أكثر من خلال توفير منصة يستعرضون من خلالها إبداعاتهم وأفكارهم المبتكرة التي تعزز بناء تلك المجتمعات».

وستلقي شركة «فيس بوك» خلال أسبوع دبي للتصميم، الضوء على مواهب مبدعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستعقد شراكات مع عدد من المبادرات لتشجيع الأفراد على التعبير عن أنفسهم من خلال الفنّ. ومن أبرز تلك المبادرات Blank Canvas، وهي عبارة عن مبادرة بناء مجتمع على «فيس بوك» تشكّل منصة للمواهب الناشئة والإبداع الجماعي، وستوضع يومياً مكعبات مغطاة بأقمشة يمكن الرسم عليها من الساعة 10 صباحاً إلى الـ10 ليلاً لتشكّل طريقة من طرق التعبير عن الذات، والجمع بين عناصر الثقافة والتصميم والتاريخ وأفراد المجتمع في أسبوع دبي للتصميم، وتطوير علاقتهم بـ«فيس بوك». وسيصبح العمل جزءاً من آخر أكبر سيُعرض في مقر «فيس بوك» الإقليمي في دبي. كما تنظم المبادرة ورش عمل تعبيرية مدتها ساعتان تتضمن موسيقى حية.

- رشا قشقوش:

«نهدف من خلال مشاركتنا في (دبي للتصميم)،

إلى توفير مساحة تلتقي عليها مجتمعات

الإبداع والفنون والتصميم».