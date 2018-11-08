اعتماد منتجات قهوة تحمل علامة «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

اعتمد مكتب إكسبو 2020 دبي رسمياً شركة كرم لصناعة الأغذية التابعة لشركة «عيسى الغرير للاستثمار»، لإنتاج منتجات قهوة تحمل العلامة التجارية للحدث.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«كرم للصناعات الغذائية» محمد عيسى الغرير، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، في مقر الشركة، إن «منتجات قهوة إكسبو 2020 ستحمل تصميماً خاصاً ومبتكراً، وتتضمن القهوة العربية التي تعكس أصالة العادات والتقاليد الإماراتية مع مذاق يناسب جميع الأذواق».

وأوضح الغرير أن منتجات القهوة ستتوافر في منافذ البيع المعتمدة من إكسبو 2020، كما ستقوم الشركة أيضاً بترويجها، ولفت إلى أن «كرم للصناعات الغذائية» لا تنظر لهذه المنتجات كمشروع تجاري، بل تعتبرها مهمة ثقافية وسياحية للتعريف بالثقافة والعادات الإماراتية والعربية لزوار إكسبو.

وتوقع طرح منتجات قهوة إكسبو 2020 دبي قبل بداية 2019، موضحاً أن منشأة التحميص في الشركة تتمتع بطاقة إنتاجية كافية لتلبية الطلب على قهوة إكسبو 2020، بطاقة تصل إلى 16 طناً يومياً، وهي الأكبر في المنطقة.

وكان إكسبو 2020 طرح مطلع العام الماضي مناقصة جديدة لمصنعي منتجات غذائية تقليدية من التراث الإماراتي والإقليمي، مثل التمور والقهوة العربية والحلويات والشوكولاتة والتوابل، إلى جانب منتجات محلية الصنع، ابتداءً من المنسوجات والسيراميك، وصولاً إلى العطور العربية، لتكون جزءاً من مظاهر الحفاوة والترحيب بزوار الحدث المرتقب، الذين سيتوافدون من مختلف أنحاء العالم.