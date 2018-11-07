300 قارب منار و«حلوى ميثاي» في «ديوالي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحولت مواقع مختلفة من دبي إلى ساحات ملونة جميلة احتفالاً بمهرجان الأنوار (ديوالي)، وفي بحيرة برج خليفة انتشر 300 قارب منار في تشكيل ضوئي بصري مميز حمل عنوان «الرحلة»، لتضفي على المكان مسحة من التألق والسحر. وتحولت الواجهة المائية لـ«دبي مول» إلى مساحة مفعمة بالأضواء والألوان والأنوار المبهجة والعروض الترفيهية الحية، ويمكن مشاهدة هذا العمل الفني المميز لغاية الثاني من ديسمبر المقبل.

أسطول القوارب شكل مزيجاً متناغماً من الأنوار، وتم توظيف المياه كخلفية ترسم أطيافاً ومؤثرات لونية متغيرة باستمرار، لترسم مشاهد مفعمة بالإبداع والجمال. ويمكن مشاهدة «الرحلة» من ممشى الواجهة المائية، حيث يمكن للزوّار الاتصال بخدمة الإنترنت «Voyage WIFI» للتفاعل مع التركيب الفني وتغيير الأنماط اللونية والضوئية باستمرار. وستقدم نافورة دبي عرضين حصريين بمناسبة مهرجان «ديوالي» على أنغام الأغنية الهندية الكلاسيكية «دهوم تانا» يومياً عند الساعة الثانية ظهراً، والثامنة مساءً، من 7-11 نوفمبر الجاري.

وفي سياق متصل، شاركت «طيران الإمارات» عملاءها في دولة الإمارات احتفالهم بمهرجان الأنوار (ديوالي) بتوزيع «حلوى ميثاي» من على متن شاحنة خاصة على رواد «سيتي ووك» و«بوليوود بارك دبي». وقدمت لركابها في جميع الدرجات على رحلاتها المتجهة إلى الهند حلويات خاصة بمناسبة المهرجان في الفترة من السابع إلى 10 نوفمبر الجاري. كما استمتع زوار «سيتي ووك» و«بوليوود بارك دبي»، من مختلف الأعمار، خصوصاً الأطفال، بتلوين رسومات خاصة بهذا المهرجان السنوي.