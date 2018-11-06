«ألوان» تاج السر حسن.. 67 عملاً في «الشارقة للخط»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

افتتح أمس، في متحف الشارقة للخط معرض «ألوان الحروف» للخطاط تاج السر حسن، الذي يعتبر من الشخصيات الرائدة في الحفاظ على فن الخط العربي والترويج له في دولة الإمارات لأكثر من أربعة عقود.

حضرالافتتاح كل من رئيس مجلس أمناء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، محمد المر، رئيس دائرة الثقافة عبدالله محمد العويس، رئيس ندوة الثقافة والعلوم بلال البدور، ومدير عام هيئة الشارقة للمتاحف منال عطايا.

ويستمر المعرض حتى 18 ديسمبر المقبل، وسيتيح للجمهور فرصة للاطلاع على إبداعات الفنان تاج السر حسن في فن الخط العربي، وكيف أسهمت أعماله في جذب جمهور جديد من محبي هذا الفن المرموق، من خلال خلق أنماط وتصاميم فريدة من نوعها تعتمد على تفسيراته الخاصة لأشكال الحروف الكلاسيكية. ويضم المعرض مجموعة تشمل 67 عملاً فنياً مميزاً تمزج الأسلوب التقليدي بالتصميم الحديث في مجال فن الخط العربي. ويعتبر الخط العربي أحد أشكال التعبير الفني عن الثقافة الإسلامية، حيث يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقرآن الكريم طوال تاريخه.

ويتمتع تاج السر حسن، وهو من مواليد السودان بخبرته الغنية والطويلة، فهو فنان تشكيلي موهوب ورسام ومصمّم غرافيكي اكتشف شغفه بالخط العربي لأول مرة أثناء دراسته في كلية الخرطوم للفنون الجميلة والتطبيقية في أواخر السبعينات، إضافة إلى خبرته في رسم الخط الكوفي المميز بزخرفته واستقامة حروفه، ويتخصص تاج السر في خط الثلث الذي يعتمد استخدام الخطوط الأنيقة المنحنية والمائلة.

واستلهم الفنان الأعمال التي يتضمنها معرض «ألوان الحروف» من إمارة الشارقة التي يقيم فيها منذ عام 1988، حيث يعبر من خلال هذه الأعمال عن تأثير الشارقة في أسلوبه الفني وكيف ألهمته لإبداع الأعمال الفنية المفعمة بالتفرد والجمال. وقد دفعه شغفه وعشقه لفن الخط العربي إلى لعب دور كبير في إطلاق العديد من المجلات المختصة بالخط العربي واللغة العربية، بما في ذلك مجلة «حروف عربية» التي بدأ نشرها في مدينة دبي منذ عام 2000. كما أسهم أيضاً في تأسيس متحف الشارقة للخط، وساحة الخط في منطقة قلب الشارقة.

ونال تاج السر حسن طوال مسيرته العديد من الجوائز المحلية والدولية، تقديراً لإنجازاته في مجال فن الخط العربي. ويعتبر معرض «ألوان الحروف» أحدث إضافة إلى جدول الفعاليات السنوية التي يستضيفها متحف الشارقة للخط، ويهدف إلى تسليط الضوء على مجموعة من الأعمال الفنية المتميزة.

وقالت مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف منال عطايا: «أسهم الفنان تاج السر حسن بدور رئيس في الاهتمام بفن الخط العربي وتوسيع مجالات الإبداع فيه، وتقديم أفكار ومفاهيم جديدة، وسيستمتع زوار معرض ألوان الحروف بفرصة الاطلاع على مجموعة من الأعمال الفنية الرائعة الجمال، واكتشاف التاريخ العريق لفن الخط العربي».

وقال الفنان تاج السر حسن: «إنني سعيد للغاية بعرض مجموعة من أعمالي الفنية في متحف الشارقة للخط، الذي يعتبر وجهة مهمة لاستعراض أعمالي لجميع المهتمين بفن الخط العربي في المنطقة وفي جميع أنحاء العالم».