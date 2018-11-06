«ووترليخت».. تحفة بصرية في «جداف» دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يقدم الفنان والمبتكر الهولندي دان روزجارد، تجربته الفنية العالمية «ووترليخت»، وهي عبارة عن عمل ضوئي مبتكر يتستضيفه لأول مرة منطقة جداف ووترفرونت برعاية «دبي القابضة». وتُعد «جداف ووترفرونت» أحدث وجهات دبي القابضة المتعددة الاستخدام التي تقع على ضفاف خور دبي. ويحتفل العرض الفني «ووترليخت» بافتتاح مركز جميل للفنون، الذي سيتخلله أيضاً مجموعة واسعة من المعارض والأعمال التركيبية الفنية لأكثر من 40 فناناً وسلسلة من التجارب الميدانية في جداف ووترفرونت بالتزامن مع فعاليات أسبوع دبي للتصميم.

تُعد «ووترليخت»، التي توصف بأنها تجربة غامرة وعرض ضوئي حالم، عملاً فنياً تركيبياً تفاعلياً يعتمد على توليفة من أضواء الـ LED والعدسات لإنشاء طبقة من الضوء تتغير ملامحها باستمرار وخلق تأثير من شأنه أن يبعث الإحساس وكأن المياه تغمر الحاضرين.

ونظراً إلى الطبيعة المتفرّدة لهذه التجربة الاستثنائية، يمكن رؤية «ووترليخت» بعد غروب الشمس خلال الفترة من 7 إلى 10 مساءً على مدار ثلاث ليالٍ فقط هي الأحد والخميس والجمعة الموافقة 11 و15 و16 نوفمبر الجاري.