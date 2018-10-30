المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستعد «ذا بيتش»، الوجهة المتميزة من «مِراس» على واجهة دبي البحرية، لإطلاق موسم جديد من فعالياتها الخارجية في الهواء الطلق مع استضافة البرنامج الترفيهي «23 يوماً في حبّ ذا بيتش»، الذي يتواصل على مدى ثلاثة أسابيع لتقديم أفضل العروض والفعاليات المتنوعة.

وينقسم برنامج «23 يوماً في حبّ ذا بيتش» إلى ثلاثة أسابيع حافلة بالتجارب، ومخصصة للأنشطة الرئيسة في «ذا بيتش»، وهي الطعام والتسوق واللعب. وخلال حملة البرنامج، ستوفر الوجهة للزائرين مجموعة متنوعة من العروض والأنشطة والمسابقات المصممة تحت عناوين مختلفة تلائم اهتمامات الزوار. وتحت عنوان «فرحة بكل نكهة»، يركز أسبوع الطعام اهتمامه على عشاق الطعم الشهي، ويقدم لهم تجربة تذوق جديدة.

وتحت عنوان «فرحة بكل إطلالة»، تقام فعالية أسبوع التسوق في «ذا بيتش»، وفعاليات أسبوع «فرحة بأوقات المرح»، التي تشتمل على جدول حافل بالأنشطة، كما تستضيف «ذا بيتش» مسابقة مخصصة لعشاق رياضة التزلج على الألواح.