سلطان يصدر مرسوماً بإنشاء محمية «البردي» الطبيعية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بإنشاء محمية «البردي» الطبيعية في إمارة الشارقة.

ووفقاً للمرسوم الأميري تنشأ في الإمارة محمية طبيعية تسمى «محمية البردي الطبيعية».

ونص المرسوم الأميري على حظر الأعمال والأنشطة والتصرفات التي من شأنها إتلاف أو تدهور النظام البيئي، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو الفطرية، أو المساس بقيمتها الجمالية في محمية «البردي» الطبيعية، وحظر على وجه الخصوص صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية، أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها، ما لم يتم ذلك وفقاً للقواعد التي تحددها الأنظمة واللوائح والقرارات البيئية التي تصدرها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، كما حظر صيد أو نقل أو أخذ أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصخور والتربة لأي غرض من الأغراض، أو إدخال أجناس غريبة إلى منطقة محمية «البردي» الطبيعية.

كما حظر المرسوم إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعتبر موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو تكاثرها، أو تلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية، كما حظر المناورات العسكرية وتدريبات الرماية في هذه المنطقة،وكذلك قطع الأشجار أو النباتات أو إتلافها أو تعرية التربة، وأنشطة التسلية والترفيه أو الرياضات التي من شأنها قتل أو إيذاء أو التأثير سلبياً في الحياة الفطرية. كما حظر المرسوم إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو وسائل النقل أو القيام بأي أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في منطقة محمية «البردي» الطبيعية، وكل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي بمحمية «البردي» الطبيعية.