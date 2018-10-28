بادو جاك: أتمنى تعميم «دبي للياقة» على مستوى العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وصف بطل المجلس العالمي للملاكمة، السويدي بادو جاك، «تحدي دبي للياقة» «بالتجربة الرائدة»، التي لم يشاهد مثلها في جميع أنحاء العالم، مشيداً بفكرة تنظيم فعاليات لمدة 30 يوماً، تشجع الجميع على ممارسة الرياضة، بشتى السبل، حتى تصبح أسلوب حياة.

وأبدى بطل العالم في وزني فوق المتوسط من 2015 - 2017، والثقيل الخفيف في 2017، سعادته بزيارة دبي، ومشاركته في «تحدي اللياقة». وقال: «لقد أبهرتني دبي بكل ما فيها من إمكانات وبنية تحتية، وأكثر ما لفت نظري نظافة الشوارع، والنظام في الحركة المرورية، وكذلك الحركة العمرانية، إلى جانب الأمن والأمان».

وأضاف البطل العالمي: «أنا سعيد بالمشاركة في مهرجان تحدي دبي للياقة، وهو أمر جديد لم أشهده من قبل، وبالتأكيد ستكون له آثار إيجابية في الصحة العامة للمجتمع، وأتمنى أن تحذو الدول الأخرى حذو الإمارات في هذا المجال، وأن تعمم تجربة تحدي دبي للياقة البدنية على كل دول العالم». وعن برنامجه الرياضي، قال: «عندما تكون لديَّ مباراة، أتدرب يومياً لساعات طويلة، وعندما أكون في راحة مثل الفترة الحالية، تقتصر تدريباتي على ثلاث مرات أسبوعياً، وتكون خفيفة».