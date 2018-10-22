1000 كتاب من «كلمات لتمكين الأطفال» إلى أرمينيا

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وزّعت مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، 10 مكتبات تضمّ 100 كتاب على مكتبات جمهورية أرمينيا العامة، تشتمل على عناوين أدبية ومعرفية متنوّعة، بهدف إثراء المخزون الثقافي للصغار واليافعين، وتوسيع أفق خيالهم ومداركهم الإبداعية. جاء ذلك، في إطار مبادرة أطلقتها المؤسسة تحت شعار «تبنى مكتبة»، بهدف دعم ثقافة الأطفال العرب اللاجئين والنازحين، إسهاماً منها في تمكينهم من المحافظة على لغتهم، وموروثهم الثقافي خلال وجودهم خارج بلدانهم الأصلية.

وقالت مديرة مؤسسة كلمات لتمكين الأطفال، آمنة المازمي: «استمراراً لجهود المؤسسة في الوصول إلى أكبر شريحة من الأطفال العرب اللاجئين في مختلف أنحاء العالم، قدّمنا دعماً إلى المكتبات العامة في جمهورية أرمينيا، لنؤكد وقوفنا ومساندتنا للأطفال اللاجئين فيما يمرون به من ظروف صعبة، لإيماننا بأن الكتاب يمد جسراً من المعرفة، ويسهم في إثراء معارف الأطفال الثقافية واللغوية».

وأضافت: «اخترنا أن تشتمل الكتب على عناوين متنوّعة لتنمية قدرات الأطفال، وتحفيزهم على المطالعة، لنقدم لهم من خلالها الدعمين المعرفي والتوعوي، ونسهم في إحداث تغيير ثقافي وإنساني في حياة الأطفال الذين خرجوا من بلادهم جرّاء ما واجهوه من أوضاع صعبة، إذ يتجسد هدف المبادرة في فتح نافذة جديدة للأطفال على العالم تسمح لهم بالاطلاع على الثقافات الأخرى، والاستفادة من المعارف والخبرات الإنسانية، ليكونوا مؤهلين في المستقبل لإحداث تغيير ملموس يعود عليهم وعلى أوطانهم بالنفع والخير».