3 كيلومترات مشياً في العين.. «ضد السرطان»

المصدر: العين - الإمارات اليوم

نظمت جمعية المؤازرة الإماراتية لمصابي السرطان، أمس، بالتعاون مع مستشفى «ميديكلينيك» مسيرة حاشدة في منطقة مبزرة الخضراء، في العين بعنوان «مبادرة المشي.. معاً ضد السرطان»، تزامناً مع احتفال الإمارات بشهر أكتوبر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، بمشاركة الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، وممثلين عن الجمعيات الخيرية والإنسانية، وبلدية العين والهلال الأحمر الإماراتي، ومديرية شرطة منطقة العين، وعدد من الجمعيات التطوعية، والمدارس الحكومية والخاصة، إلى جانب حضور عدد من السيدات الناجيات من مرض السرطان، حيث انطلقت المسيرة الوردية في مبادرة المشي التي ضمت مئات المشاركين لنحو مسافة ثلاثة كيلومترات، جابت خلالها حدائق مبزرة الخضراء، وتبعها احتفال تضمن سلسلة من النشاطات والفعاليات الترفيهية والغنائية والفقرات الصحية والغذائية المتنوّعة.

وقال سالم بن ركاض في كلمة له بالمناسبة، إن هذه المسيرة ومبادرة المشي ضد مرض السرطان تعزّز روح التكافل الإنساني والاجتماعي، التي تتمثل في نشر الوعي عن خطورة السرطان، والسعي بالتعاون مع المؤسسات المعنية لدعم البرامج التوعوية من خلال الفعاليات والمبادرات حول ما يخص هذا المرض للحد والوقاية منه ومحاربته، والحث على كشفه مبكراً، وبالتالي مساعدة المرضى للتخلص منه.