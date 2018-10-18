تخفيضات 80% لمحبي المعرفة في دبي

المصدر: ديانا أيوب - دبي

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الأولى من معرض «بيج باد وولف» في مدينة دبي للاستديوهات، الذي يوفر ثلاثة ملايين كتاب بأسعار مخفضة، وخصومات تراوح بين 50 و80%، ما يتيح الفرصة لتكوين مكتبة ثرية بالعناوين بأقل كلفة.

ويحمل المعرض، الذي تستضيفه دبي للمرة الأولى، عناوين باللغتين الإنجليزية والعربية، تتنوع بين الأدب والرواية، والتاريخ، والسياسة، والمتخصصة بالفن والمسرح والطبخ، والسيارات. كما يحفظ المعرض حصة للأطفال تشتمل على كتب تفاعلية، تحفز الصغار على القراءة.

وسيفتح المعرض، الذي ينظم بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والمجلس الوطني للإعلام، ومدينة دبي للإنتاج، أبوابه للجمهور على مدار (24 ساعة) من اليوم إلى 28 الجاري، بهدف إعادة القرّاء إلى الكتاب الورقي.

سعر مناسب

قال الشريك الإداري لدى شركة «إنك ريديبل» لتجارة الكتب، الجهة المنظمة للمعرض، محمد العيدروس، لـ«الإمارات اليوم»: «لقد أتينا إلى دبي بهدف الإسهام في إعادة الشغف بالقراءة، والاضطلاع على العادات والتقاليد وحضارات الشعوب الأخرى، من خلال الكتاب»، مشيراً إلى أن العناوين التي يضمها المعرض تتوجه لجميع الفئات العمرية، من بينها كتب تعرض للمرة الأولى، وتتميز بالسعر المناسب.

ولفت إلى أن المعرض، الذي نظم في أماكن عدة حول العالم، حظي بإقبال لافت من الجمهور. وأشاد بدعم مدينة دبي للاستديوهات للمعرض، لأن الغاية منه وهدفه السامي هو الإسهام في إعادة إحياء القراءة، معرباً عن أمله في أن يلبي الحدث تطلعات القرّاء في هذه المنطقة، التي تشهد طلباً واضحاً على الكتب، من خلال توفير الآلاف من الكتب الإنجليزية عالية الجودة لمحبي القراءة، وممن يتطلعون لبداية هوايتهم بالمطالعة.

«قنديل»

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، لـ«الإمارات اليوم»: «نشارك في رعاية المعرض، وكذلك في تزويده بمجموعة كبيرة من الكتب، من دار قنديل للنشر، وغيرها من دور النشر، ويتميز المعرض بالحسومات الكبيرة، لأن هدفه الأساسي نشر المعرفة، فهناك من لا يمكنهم شراء الكتب، ويعد المعرض بمثابة فرصة متميزة لهم».

وأفاد بأن «المعرض يشتمل على جميع إصدارات دار قنديل، التي سيلاحظ الزوار أن أسعارها هنا أقل، وهي فرصة لبناء مكتبة متميزة في ظرف ساعة، وبأقل سعر».

واعتبر بن حويرب أن «أهمية المعرض تكمن في تأمين منصة للبيع بشكل جيد، فهو عبارة عن سوق لبيع الكتب بأسعار مخفضة، وليس تظاهرة ثقافية، بخلاف معارض الكتب في الشارقة وأبوظبي التي تجتذب الزوار لشراء الكتب أو حضور الندوات والفعاليات الثقافية».

من جهته، قال المدير العام لمدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للاستديوهات، ماجد السويدي: «في إطار دعمنا لمبادرات القراءة، التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تأتي مبادرة (بيج باد وولف) للكتب لتحاكي قيمنا الأساسية المتمثلة في دعم التعليم ومشاركة المعرفة»، مضيفاً أن «هذا المعرض الفريد من نوعه يتيح فرصة أكبر للوصول إلى مزيد من الكتب».

جمال بن حويرب:

«المعرض يتميز بالحسومات الكبيرة، لأن هدفه الأساسي نشر المعرفة».

محمد العيدروس:

«العناوين التي يضمها المعرض تتوجه لجميع الفئات العمرية».

24

ساعة يومياً يفتح فيها المعرض أبوابه حتى 28 الجاري في مدينة دبي للاستديوهات.