7 مشروعات لروّاد «التواصل» من على «جسر التسامح»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظم نادي دبي للصحافة أمس، لقاءً إعلامياً للإعلان عن الأجندة السنوية لمشروعات وفعاليات نادي روّاد التواصل الاجتماعي العربي، بحضور أكثر من 100 شخصية مؤثرة في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب رواد وصناع شبكات التواصل العرب، وذلك فوق جسر التسامح على قناة دبي المائية، في إطار جهود النادي المتواصلة للارتقاء بأطر الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي في المنطقة العربية، ومعاييرها وفق أفضل الممارسات العالمية، وبتوظيف أكثر السبل فاعلية وأعمقها تأثيراً في توصيل الرسائل العربية بصورة تعبر عن الدور المهم الذي تضطلع به منصات التواصل الاجتماعي في تشكيل ملامح مستقبل العمل الإعلامي في المنطقة العربية والعالم.

وأكدت رئيسة نادي دبي للصحافة رئيسة نادي رواد التواصل الاجتماعي العربي منى غانم المرّي، تقديرها للدور الذي يقوم به المؤثرون على شبكات التواصل في خدمة مجتمعاتهم وأوطانهم، وما يسهمون به من رؤى وأفكار ذات انعكاسات مباشرة على جمهور متابعيهم عبر تلك الشبكات، مؤكدة أن هذه الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها أعضاء النادي تزيد من حجم مسؤوليتهم كقوة دفع تسهم في تحفيز الطاقات الإيجابية لدى متابعيهم نحو الأفضل دائماً ليس في محيط مجتمعاتهم فحسب، ولكن ضمن نطاق أوسع تأثيراً بفضل الانتشار اللامحدود لمنصات التواصل، لاسيما بين الشباب.

وأوضحت أن المشروعات والفعاليات التي سيتم تنفيذها في إطار أجندة نادي رواد التواصل الاجتماعي خلال الأشهر المقبلة تم تصميمها بعناية، وروعي فيها الأهداف المنشودة للنادي، كما حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عند إطلاق سموه إياها في ديسمبر من عام 2016، تزامناً مع فعاليات الدورة الثانية لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب، لإيجاد منصة تسهم في تعظيم دور رواد التواصل ومشاركتهم في النهوض بالمجتمعات العربية، وتعزيز فرص التطوير والتنمية فيها وتحفيز الطاقات المبدعة لدى أفرادها ليكونوا سبباً في دفع عجلة التقدم في مختلف ربوع العالم العربي.

ونوّهت رئيسة نادي رواد التواصل الاجتماعي العربي، بأن نجاح المشروعات والمبادرات المطروحة على أجندة النادي هو هدف سيتم تحقيقه بإذن الله تعالى بدعم ومشاركة رواد التواصل الاجتماعي العرب، بكل ما يحملون من إدراك لحجم تأثيرهم في المجتمعات العربية واستيعاب للتحديات التي تحيط بالمنطقة وما تستدعيه من تضافر الجهود من أجل التصدي لها عبر التعاون لرفع مستوى وعي الإنسان العربي بالتداعيات السلبية التي قد تخلفها المتغيرات الإقليمية والدولية على مستقبل المنطقة.

وأعربت مديرة نادي دبي للصحافة، ميثاء بوحميد، عن اعتزاز النادي بتنظيم هذا اللقاء بما له من أهداف مهمة تواكب تطلعات القيادة الرشيدة لمستقبل الإعلام في دبي، وتقديرها الكامل لجميع أعضاء نادي رواد التواصل الاجتماعي العربي في تأكيد ريادة دبي كنموذج متميز في تطوير عمل منصات التواصل الاجتماعي ومجال التكنولوجيا والاتصال، بطريقة تضمن توظيفه بالأسلوب الأمثل لخدمة المجتمعات العربية، وتأكيد قدرتها على مواجهة التحديات المحيطة بها، التي لا تلبث أن تتصاعد وتيرتها، مع الاستفادة بما يتيحه التقدم التكنولوجي في مجال التواصل من نشر رسائل الخير والسلام والتسامح بين الناس، لإقرار أسس مرحلة جديدة تكفل أسباب السعادة لشعوب المنطقة.

مشيرة إلى أن المشروعات الجديدة التي سيعلن عنها ستنضوي تحت منصة نادي رواد التواصل الاجتماعي العرب، ليمارس دوره كمنصة جديدة يمكن من خلالها تعظيم دور وإسهام رواد التواصل الاجتماعي، وحول سبب اختيار «جسر التسامح» مكاناً لانعقاد الفعالية، قالت مديرة نادي دبي للصحافة، إن النادي سبّاق في تبني الأفكار غير التقليدية، وبكون أعضاء النادي من المؤثرين ورواد التواصل الاجتماعي يضطلعون، كل في موقعه، بمسؤوليات كبيرة ضمن أهم قطاع إعلامي مؤثر في العالم، قررنا تنظيم هذا اللقاء فوق جسر التسامح كونه رمزاً للقاء ثقافات العالم في دبي وتجسيداً لإحدى أهم القيم الإنسانية التي تعليها دولة الإمارات. وأعلن نادي دبي للصحافة عن مجموعة من المشروعات والفعاليات التي سيتولى تنظيمها، وفق جدول محدد طوال عام 2019 ومن هذه المشروعات:

1 برنامج دبلوم المؤثرين

أول برنامج أكاديمي من نوعه على مستوى العالم، يهدف إلى تطوير قدرات رواد التواصل الاجتماعي العرب واستيعاب الاتجاهات المستقبلية لشبكات التواصل الاجتماعي، التي شهدت زيادة هائلة في عدد مستخدميها بأكثر 30 ضعفاً قبل 5 سنوات، وسيتم الإعلان عن تفاصيل القبول والتسجيل في البرنامج.

2 دردشات

«دردشات» هي سلسلة من الجلسات التفاعلية التي سيقدمها عدد من الشخصيات العربية الأكثر تأثيراً وخبرة في مجال التواصل الاجتماعي. وتغطي الجلسات التي تتميز بتقديم خلاصة الأفكار والتجارب والخبرات من قبل المتحدثين العديد من الموضوعات والمحاور مثل خدمة المجتمع والصحة والتنمية البشرية.

3 ملتقى المؤثرين العرب

هو ملتقى تفاعلي يجمع بين مشغّلي منصات التواصل الاجتماعي والمؤثرين في هذه المنصات، بهدف تكوين شراكات وتعاون يستمران على المدى الطويل. ويعقد النادي أول ملتقى للمؤثرين العرب بالتعاون مع «سناب شات» في ديسمبر المقبل، ضمن اجندة فعليات الدورة الثالثة لقمة رواد «التواصل» العرب.

4 كافيه المؤثرين العرب

يمثل «كافيه المؤثرين» إحدى المبادرات المبتكرة لنادي رواد التواصل الاجتماعي الهادفة إلى جمع المؤثرين، وعرض أفضل الممارسات، ومناقشة أهم الموضوعات ذات العلاقة بالرواد وتطلعاتهم، في بلدان عربية مختلفة.

5 تقارير سنوية

سيُعنى نادي رواد التواصل الاجتماعي بإطلاق تقارير سنوية هي الأشمل والأكبر من نوعها في العالم العربي حول التوجهات المستقبلية لمواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية توظيفها من قبل رواد هذه المنصات، وأثرها في طريقة التعامل بين الأفراد أنفسهم. بهدف رصد الأرقام المتطورة في عمل شبكات التواصل الاجتماعي.

6 «هاوس أوف فلوجس»

مبادرة «هاوس أوف فلوجس» هي واحدة من أهم مبادرات النادي، المعنية باستقطاب راود ومؤثري شبكات التواصل الاجتماعي، ومنحهم فرصة العيش في دبي بهدف التعرف إلى التنوّع الثقافي والحضاري في دولة الإمارات.

7 مخيم المؤثرين

تأتي مبادرة مخيم المؤثرين التي تتألف من مجموعة من ورش العصف الذهني وجلسات النقاش، بهدف مواكبة المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي تجتاح القطاع الإعلامي وشبكات التواصل الاجتماعي التي شهدت تطوراً جذرياً في ضوء ما قدمته التكنولوجيا من حلول ومنصات.