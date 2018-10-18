جدار تاريخ الرسوم المتحرّكة.. مشغول بتاريخ الأفلام الكرتونية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

في إطار حرصه على إثراء معارف وخبرات زوّاره الأطفال، وبالتعاون مع قناة ماجد التابعة لأبوظبي للإعلام، يخصص مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل، الذي تنظمه مؤسسة (فنّ)، «جدار تاريخ الرسوم المتحركة»، الذي يعرض من خلال شاشات وتعريفات بصرية الخطّ الزمني لصناعة الرسوم المتحركة، والمتغيرات التي مرّت بها.

ويتضمن الجدار ثماني شاشات تعرض على الجانبين نماذج بصرية تشرح بداية صنع الأفلام الكرتونية التي تعتمد على الحركة «الرسوم المتحركة»، وتعرّف بمبتكريها، والمراحل التي مرت بها منذ بدايتها وحتى الآن، كما تصوّر الشاشات التطورات التي لحقت بالأدوات الخاصة بصناعة هذه النوعية من الأفلام.

وتتولى أربع شاشات متخصصة عرض تجربة قناة ماجد في صناعة فيلم رسوم متحركة تلعب دور البطولة فيه شخصية «فطين» الشهيرة، إذ تستعرض الشاشات المراحل الخاصة بكتابة وتسجيل السيناريو، موضحة الخطوات التي تخضع لها العملية، كما تبين مرحلة تصميم الشخصيات والخلفيات.

كما يقدم المهرجان عجلة «زوي تروب»، وهي عجلة تحريك يدوية للشخصيات الكرتونية، وتعد ثاني الأدوات التي استخدمت في مجال صناعة الأفلام والمسلسلات.