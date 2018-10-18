5 طهاة يتنافسون على لقب «دبّر أكلك»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «Quest عربية»، قناة البرامج الترفيهية الواقعية الناطقة باللغة العربية، عن عقدها شراكة مع استوديوهات قناة «بي.بي.سي» العالمية، تبدأ بموجبها بإنتاج عدد من البرامج المحببة لدى الجمهور العربي محلياً.

وستبدأ «Quest عربية» بثّ نسخة محلية من برنامج الطهي على قناة «بي بي سي» تحت عنوان «دبّر أكلك»، اعتباراً من 28 أكتوبر الجاري. ويعد البرنامج الجديد مسابقة للطهي بين خمسة طهاة معروفين، من بينهم السعوديان خالد عارف وبدر فايز، والإماراتي سعود المطروشي، والكويتية عدلة السرحان، والمصري وسام مسعود. وينتقل الطهاة إلى مناطق نائية في المغرب ورومانيا والأردن والسعودية والإمارات، إذ يتعيّن عليهم اصطياد طعامهم، وإعداد وجبات تقليدية باستخدام أساليب الطبخ القبلية، من أجل إقناع لجنة من الحكّام تتألف من أعضاء القبيلة المحلية، واختيار فائز واحد. ويتميز البرنامج الجديد بنوعية إنتاجه، إذ يصوّر أجمل المشاهد الطبيعية.

وقال مدير عام قناة «Quest عربية»، خالد خوري: «يسعدنا أن نكون المحطة الأولى في المنطقة التي تنال حقوق إنتاج برنامج استوديوهات (بي بي سي) الشهير محلياً، و(دبّر أكلك) هو خير دليل على ما نبذله من جهود في سعينا إلى توفير محتوى مبتكر للجمهور العربي».

وأضاف «نحن على ثقة بأنّ النسخة المحلية من برنامج No Kitchen Required ستلقى النجاح ذاته؛ لاسيما مع تنامي الاهتمام بالمغامرات والأنشطة الخارجية في صفوف المشاهدين العرب».

من جهتها، قالت نائب الرئيس ومدير عام استوديوهات «بي بي سي» لمنطقة الشرق الأوسط ودول المتوسط، ناتاشا حسين: «يبحث المشاهدون في المنطقة بشكل متنامٍ عن البرامج التي تتميز بإنتاج عالي الجودة بنكهة محلية. وهذا بالضبط ما يقدمه (دبّر أكلك) الذي يجمع بين المنافسة والشخصيات المعروفة والمواقع المألوفة وغير الاعتيادية في آنٍ معاً».