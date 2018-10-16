نيكول كيدمان تتخلى عن شكلها من أجل ‬«المدمر»

المصدر: لندن - رويترز

خضعت نجمة هوليوود، نيكول كيدمان، لتغيير شامل في شكلها، خلال الدور الذي لعبته في فيلم ‭»‬المدمر» (ديستروير)، إذ تلعب دور محققة شرطة لها تاريخ مؤلم، ويبدو عليها التعب والإرهاق. وقصت الممثلة الفائزة بجائزة «الأوسكار» شعرها الأصفر، وانتهجت أسلوباً صارماً في تجسيد شخصية إيرين بيل، المحققة التي يطاردها ماضيها بعد سنوات من تسللها إلى عصابة متخفية في عملية كانت لها عواقب مدمرة. وقالت كيدمان، في مهرجان جمعية الأفلام البريطانية بلندن: «شعرت بها، وشعرت بحزنها، وشعرت بالألم تجاهها».

وليس من الغريب على الممثلة البالغة من العمر 51 عاماً تغيير شكلها بسبب الأدوار، مثلما فعلت عندما لعبت دور فرجينيا وولف في فيلم «الساعات» (ذا أورز)، الذي فازت عنه بجائزة «الأوسكار». وأثنى النقاد على أداء كيدمان في «ديستروير». وقالت كيدمان: «الطريقة التي ظهرت وتصرفت بها في الفيلم نتيجة الكثير من الصدمات النفسية.. هذا هو جمال السينما، أن ترى الصورة، وليس من الضروري أن تكون أمامك الكلمات».