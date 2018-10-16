توعية بسرطان الثدي في «دبي للإعلام»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت مؤسسة دبي للإعلام يوماً مفتوحاً، وحملة توعوية، للكشف المبكر عن سرطان الثدي يوم أمس، بمشاركة العديد من موظفات المؤسسة.

واشتملت الحملة التوعوية، التي أقامتها المؤسسة، على العديد من الفعاليات، من بينها إلقاء المحاضرات العلمية والاستعانة بالأطباء المتخصصين، حول سبل الوقاية من المرض، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وعيادات بلسم، إضافة إلى عرض الطرق التي يمكن للمرأة اتباعها لإجراء الفحص الذاتي، وأهمية إجراء الفحوص المبكرة، في الوقت الذي قام فيه فريق الهلال الأحمر الإماراتي بإجراء فحوص طبية لعدد من المشاركات بالاعتماد على أحدث التقنيات، وتمت الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التي طرحتها الموظفات حول طرق الكشف المبكر والوقاية من المرض، إضافة إلى توزيع المواد التوعوية، ومعدات الفحص الذاتي على المشاركات.